Ăn gì để tim khỏe, huyết áp ổn định? 13/02/2026 13:31

(PLO)- Ăn uống đúng cách mỗi ngày với những thực phẩm tốt cho tim mạch không chỉ giúp huyết áp ổn định mà còn là cách đơn giản, tự nhiên để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Podcast:

Podcast: Ăn gì để tim khỏe, huyết áp ổn định?

Theo Hindustan Times, tăng huyết áp hiện ảnh hưởng đến khoảng 45% người trưởng thành trên toàn thế giới, làm gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch, tổn thương thận và nhiều biến chứng nguy hiểm khác. Tin vui là, bên cạnh thuốc điều trị, chế độ ăn uống khoa học có thể hỗ trợ kiểm soát huyết áp hiệu quả và bền vững.

Nhóm thực phẩm giúp hạ và ổn định huyết áp

Thực phẩm giàu magiê

Magiê đóng vai trò quan trọng trong việc thư giãn thành mạch và thúc đẩy sản xuất oxit nitric, hợp chất giúp mạch máu giãn nở tự nhiên. Nên bổ sung các thực phẩm như đậu, rau bina, bơ và quinoa vào thực đơn hằng ngày.

Thực phẩm giàu kali

Kali giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể, hỗ trợ giãn mạch và giảm áp lực lên thành mạch máu. Chuối, khoai tây, rau lá xanh đậm và cá hồi là những lựa chọn lý tưởng cho người cần kiểm soát huyết áp.

Thực phẩm giàu chất xơ

Chất xơ không chỉ giúp giảm cholesterol mà còn cải thiện tuần hoàn máu, từ đó hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Các loại đậu, yến mạch nguyên cám và rau củ tươi nên xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn.

Ăn uống đúng cách không chỉ hỗ trợ kiểm soát huyết áp mà còn là cách tự nhiên, bền vững để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Những thực phẩm nên hạn chế

Để bảo vệ tim mạch, cần giảm tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống có đường, tinh bột tinh chế và rượu bia. Những nhóm thực phẩm này có thể làm tăng huyết áp, gây viêm và ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tim mạch.

Lựa chọn mô hình ăn uống khoa học

Các chế độ ăn như Chế độ ăn Địa Trung Hải, Chế độ ăn DASH và chế độ ăn dựa trên thực vật đã được chứng minh có liên quan đến việc giảm huyết áp và nguy cơ bệnh tim mạch.

Ưu tiên thực phẩm nguyên chất, giàu dinh dưỡng và hạn chế muối chính là chìa khóa để giữ trái tim khỏe mạnh lâu dài.