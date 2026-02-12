Điều gì xảy ra với huyết áp khi bạn uống cà phê mỗi ngày? 12/02/2026 07:51

(PLO)- Uống cà phê hàng ngày có thể gây tăng huyết áp tạm thời, đặc biệt là ở những người hiếm khi tiêu thụ caffeine. Nhưng nếu dùng vừa phải (1–3 tách/ngày), hầu hết người khỏe mạnh không tăng nguy cơ cao huyết áp lâu dài.

Podcast:

Podcast: Điều gì xảy ra với huyết áp khi bạn uống cà phê mỗi ngày?

Theo Times Now, cà phê là một trong những thức uống phổ biến nhất thế giới, không chỉ giúp tỉnh táo mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tinh thần và thể chất. Các nghiên cứu cho thấy caffeine, hoạt chất chính trong cà phê có thể làm tăng huyết áp tạm thời, đặc biệt ở những người ít hoặc không thường xuyên uống. Tuy nhiên, với đa số người, việc uống cà phê ở mức vừa phải và đều đặn không gây ảnh hưởng tiêu cực đến huyết áp.

Cà phê ảnh hưởng đến huyết áp như thế nào?

Tác động của cà phê phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm lượng caffeine tiêu thụ, tần suất uống và lối sống cá nhân.

Những người hiếm khi uống cà phê có xu hướng tăng huyết áp rõ rệt hơn sau khi uống và có nguy cơ cao mắc tăng huyết áp. Ngược lại, nếu duy trì mức tiêu thụ vừa phải (khoảng 1–3 tách mỗi ngày), cà phê thường không gây hại cho huyết áp, đặc biệt ở phụ nữ và người không hút thuốc.

Nhiều nghiên cứu cũng khẳng định rằng việc tiêu thụ caffeine và cà phê ở mức hợp lý không gây nguy hiểm cho hệ tim mạch.

Uống bao nhiêu cà phê là quá nhiều?

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) khuyến cáo giới hạn an toàn là dưới 400 mg caffeine mỗi ngày, tương đương khoảng 3 tách cà phê.

Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng mức độ phù hợp còn phụ thuộc vào cơ địa và tình trạng sức khỏe từng người; một số người vẫn dung nạp tốt 4–5 tách mỗi ngày.

Rủi ro khi tiêu thụ quá nhiều caffeine

Dùng caffeine vừa phải thường an toàn. Nhưng vượt quá mức khuyến cáo có thể gây ra các tác dụng phụ như:

Nhịp tim nhanh

Lo lắng, bồn chồn

Mất ngủ

Buồn nôn, nôn

Run tay, cảm giác bứt rứt

Tăng lượng nước tiểu

Ai nên hạn chế hoặc tránh caffeine?

Một số nhóm nên thận trọng với caffeine, bao gồm:

Phụ nữ mang thai: Caffeine có thể truyền qua nhau thai; nên giới hạn dưới 200 mg/ngày (khoảng 1–2 tách nhỏ).

Người nhạy cảm với caffeine: Dễ gặp bồn chồn, lo âu, đau đầu.

Người bị rối loạn nhịp tim: Caffeine có thể làm tình trạng nặng hơn.

Người bị loét dạ dày hoặc trào ngược dạ dày thực quản (GERD): Caffeine có thể làm triệu chứng trầm trọng hơn.

Người bị tăng huyết áp và đang dùng thuốc: Nên hạn chế hoặc tránh cà phê.

Người đang dùng một số loại thuốc: Như thuốc hen suyễn, kháng sinh, thuốc tim mạch hoặc thực phẩm chức năng, cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

Uống cà phê hàng ngày có thể gây tăng huyết áp tạm thời, đặc biệt là ở những người hiếm khi tiêu thụ caffeine. Ảnh: NHẬT LINH

Những cách đơn giản giúp kiểm soát huyết áp

Để duy trì huyết áp ổn định, bạn có thể áp dụng các biện pháp đã được khoa học chứng minh sau:

Ngủ đủ giấc.

Uống cà phê đen, không đường, không sữa; hoặc chọn trà xanh ít caffeine.

Quản lý căng thẳng bằng yoga, thiền, hít thở sâu.

Ăn nhiều thực phẩm nguyên chất như trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt.

Tăng cường kali trong khẩu phần ăn.

Tránh hút thuốc.

Hạn chế hoặc tránh rượu bia.

Tập thể dục đều đặn.