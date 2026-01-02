Quả óc chó hay hạnh nhân: Loại hạt nào tốt hơn cho huyết áp và cholesterol? 02/01/2026 11:19

(PLO)- Quả óc chó giàu omega-3 chống viêm hay hạnh nhân dồi dào magie và chất béo tốt cho huyết áp, đâu là lựa chọn tối ưu để bảo vệ tim mạch và kiểm soát cholesterol?

Theo Times Now, quả óc chó và hạnh nhân đều thuộc nhóm hạt có lợi cho tim mạch, nổi bật với khả năng hỗ trợ giảm cholesterol và ổn định huyết áp. Tuy nhiên, mỗi loại hạt lại có thế mạnh dinh dưỡng riêng. Việc lựa chọn loại hạt phù hợp, hoặc kết hợp cả hai sẽ giúp tối ưu hóa lợi ích cho sức khỏe tim mạch.

Lợi ích chung của các loại hạt đối với tim mạch

Các loại hạt được xem là thực phẩm “vàng” cho tim mạch nhờ chứa nhiều chất béo lành mạnh, chất xơ, vitamin và khoáng chất thiết yếu. Chúng giúp:

- Giảm viêm và stress oxy hóa

- Hạ cholesterol LDL (cholesterol xấu)

- Cải thiện chức năng mạch máu

- Hỗ trợ điều hòa huyết áp

Đặc biệt, các chất chống oxy hóa như vitamin E, cùng với magie, kali và chất xơ, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tim mạch lâu dài.

Quả óc chó có lợi cho tim mạch như thế nào?

Quả óc chó được đánh giá là một trong những loại hạt tốt nhất cho sức khỏe tim mạch, chủ yếu nhờ hàm lượng axit béo omega-3 (ALA) cao – khoảng 2,5 g trong mỗi khẩu phần. Ngoài ra, óc chó còn giàu polyphenol giúp chống oxy hóa và giảm viêm.

Những lợi ích nổi bật của quả óc chó

Cải thiện cholesterol

Các nghiên cứu cho thấy ăn khoảng nửa cốc quả óc chó mỗi ngày có thể giúp giảm cholesterol toàn phần và LDL. Hàm lượng chất xơ (khoảng 2 g/khẩu phần) cũng góp phần hỗ trợ cân bằng mỡ máu.

Hỗ trợ kiểm soát huyết áp

Việc thay thế chất béo bão hòa bằng quả óc chó có thể giúp giảm huyết áp trung tâm, một chỉ số quan trọng liên quan đến nguy cơ bệnh tim và đột quỵ.

Cải thiện chức năng động mạch

Quả óc chó giúp tăng cường chức năng nội mô, yếu tố then chốt giúp động mạch hoạt động khỏe mạnh.

Giảm viêm

Người lớn tuổi thường xuyên ăn quả óc chó có xu hướng giảm các dấu hiệu viêm, từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Lợi ích của hạnh nhân đối với sức khỏe tim mạch

Hạnh nhân là nguồn cung cấp dồi dào chất béo không bão hòa đơn, loại chất béo có lợi cho tim, cùng nhiều dưỡng chất quan trọng như vitamin E, chất xơ, canxi, kali, phốt pho và magie.

Những lợi ích chính của hạnh nhân

Giảm cholesterol LDL

Hạnh nhân có khả năng làm giảm đáng kể lipid máu như phospholipid, sterol và triglyceride, từ đó giúp hạ cholesterol xấu.

Tăng hoặc duy trì HDL (cholesterol tốt)

HDL giúp vận chuyển cholesterol dư thừa từ động mạch về gan để đào thải. Việc tiêu thụ hạnh nhân đều đặn được chứng minh là có lợi trong việc duy trì mức HDL khỏe mạnh.

Hỗ trợ kiểm soát huyết áp

Nhờ giàu magie và kali, hạnh nhân giúp điều hòa huyết áp và cải thiện sức khỏe mạch máu, qua đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Hạnh nhân hay quả óc chó: Loại nào tốt hơn cho tim mạch?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, không có câu trả lời tuyệt đối cho việc loại hạt nào “tốt hơn”, bởi điều này phụ thuộc vào mục tiêu sức khỏe của mỗi người:

- Ưu tiên quả óc chó nếu bạn muốn bổ sung omega-3 và tăng cường khả năng chống viêm.

- Ưu tiên hạnh nhân nếu mục tiêu là kiểm soát huyết áp và cải thiện cân bằng khoáng chất như magie và kali.

Cả quả óc chó và hạnh nhân đều là lựa chọn lý tưởng trong chế độ ăn tốt cho tim mạch. Việc luân phiên hoặc kết hợp hai loại hạt này không chỉ giúp đa dạng dinh dưỡng mà còn mang lại sự bảo vệ toàn diện cho tim và hệ mạch. Điều quan trọng là tiêu thụ với lượng hợp lý và kết hợp cùng lối sống lành mạnh để đạt hiệu quả tối ưu.