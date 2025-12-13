5 loại trái cây giàu kali giúp hạ huyết áp hiệu quả 13/12/2025 19:39

(PLO)- Không thực phẩm nào có thể tự kiểm soát huyết áp, nhưng chế độ ăn giàu kali sẽ tạo ra khác biệt lớn.

Dù hiệu quả không đến tức thì, việc bổ sung kali đều đặn giúp kiểm soát huyết áp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ về lâu dài.

Người thường xuyên ăn bơ có xu hướng huyết áp thấp hơn. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Dưới đây là 5 loại trái cây giúp duy trì chỉ số ổn định và giảm huyết áp theo thời gian.

Chuối

Mỗi quả chuối cỡ trung bình chứa khoảng 452 mg kali. Đây là nguồn cung cấp kali nổi tiếng, giúp giảm cả huyết áp tâm thu (số trên) và huyết áp tâm trương (số dưới).

Ngoài ra, chuối cung cấp hơn 3 gam chất xơ. Chất xơ từ chuối liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và các bệnh chuyển hóa, nhờ tác động tích cực đến huyết áp và mức cholesterol.

Quả lựu

Một nửa quả lựu chứa 333 mg kali, trong khi nửa cốc nước ép chứa 267 mg. Lựu giàu hợp chất thực vật có lợi cho tim.

Các nghiên cứu cho thấy ăn lựu hoặc uống nước ép lựu thường xuyên giúp giảm cả hai chỉ số huyết áp, đặc biệt hiệu quả ở người có huyết áp nền cao. Mức giảm trung bình ghi nhận được là 5-8 điểm tâm thu và 2-3 điểm tâm trương.

Lựu còn chứa hơn 11 gam chất xơ và giàu polyphenol - chất chống oxy hóa tự nhiên giúp thư giãn mạch máu.

Quả kiwi

Hai quả kiwi cung cấp 562 mg kali. Nghiên cứu chỉ ra ăn hai quả kiwi mỗi ngày trong vài tuần giúp giảm huyết áp tâm thu và tâm trương. Dù hiệu quả không quá kịch tính, lợi ích mang lại rất nhất quán.

Một khẩu phần kiwi chứa 112 mg vitamin C (nhiều hơn một quả cam) và polyphenol. Các chất này hỗ trợ lưu thông máu và giảm viêm trong mạch máu.

Quả bơ

Một phần tư cốc bơ chứa 182 mg kali. Người thường xuyên ăn bơ có xu hướng huyết áp thấp hơn, dù hiệu quả diễn ra từ từ. Điều này hữu ích cho sức khỏe tim mạch lâu dài.

Bơ chứa magiê giúp điều hòa huyết áp, cùng 4 gam chất xơ và 8 gam chất béo tốt cho tim mạch trong mỗi khẩu phần. Sự kết hợp giữa các dưỡng chất này và kali góp phần kiểm soát huyết áp hiệu quả.

Cam

Mỗi quả cam chứa 324 mg kali, nửa cốc nước cam chứa 248 mg. Người thường xuyên ăn trái cây họ cam quýt có chỉ số huyết áp tâm thu thấp hơn từ 3 đến 4 điểm so với người không ăn.

Nước cam chứa hesperidin, một hợp chất giúp cải thiện chức năng mạch máu và giảm viêm.

Vì sao Kali quan trọng với huyết áp?

Kali giúp ổn định huyết áp bằng cách hỗ trợ thận loại bỏ natri dư thừa qua nước tiểu. Quá trình này giảm lượng chất lỏng cơ thể giữ lại, từ đó hạ áp lực lên mạch máu.

Nếu thiếu kali, đặc biệt khi ăn mặn, cơ thể sẽ giữ lại nhiều natri khiến huyết áp tăng. Việc bổ sung kali từ thực phẩm tự nhiên tốt hơn dùng thực phẩm chức năng, trừ khi có chỉ định của bác sĩ (đặc biệt với người bệnh thận).