Vì sao giấc ngủ cũng quan trọng như chế độ ăn uống?

(PLO)-Việc không quan tâm đến giấc ngủ sẽ tác động tiêu cực đến sức khỏe.

Một nghiên cứu đột phá vừa công bố trên tạp chí Sleep Advances đã chỉ ra rằng giấc ngủ chính là yếu tố then chốt quyết định tuổi thọ, thậm chí có tác động mạnh mẽ hơn cả thói quen ăn uống, hoạt động thể chất hay các mối quan hệ xã hội.

Kết quả này đang làm thay đổi cách nhìn nhận của cộng đồng về tầm quan trọng của việc ngủ đủ giấc trong việc kéo dài sự sống.

Theo thống kê, khoảng 16% dân số thế giới đang phải sống chung với chứng mất ngủ, và tại Mỹ, cứ 10 người trưởng thành thì có tới 6 người cho biết họ không ngủ đủ giấc.

Tình trạng thiếu ngủ kéo dài từ lâu đã được chứng minh là có liên quan đến hàng loạt vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim mạch, tiểu đường tuýp 2, béo phì, trầm cảm, lo âu và sa sút trí tuệ.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới do PGS.TS Andrew McHill từ Đại học Y Oregon (Mỹ) đã nâng tầm quan trọng của giấc ngủ lên một nấc thang mới.

Bằng cách phân tích dữ liệu từ hệ thống giám sát của CDC trong giai đoạn 2019-2025, nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng thiếu ngủ là tác nhân gây suy giảm tuổi thọ mạnh mẽ nhất, chỉ đứng sau thói quen hút thuốc lá.

"Kết quả này thực sự làm nổi bật tầm quan trọng của giấc ngủ so với tất cả các hành vi khác mà chúng ta thường coi là thiết yếu cho sức khỏe như thực phẩm chúng ta ăn, không khí chúng ta hít thở hay mức độ chúng ta tập thể dục", TS. McHill chia sẻ.

Đồng quan điểm, TS. Pakkay Ngai, Giám đốc Trung tâm giấc ngủ tại Trung tâm Y tế Palisades (New Jersey), nhấn mạnh: "Trong cộng đồng y tế, chúng tôi hiểu giấc ngủ là trụ cột của sức khỏe.

Nhưng khi thấy thiếu ngủ vượt qua cả tác động của chế độ ăn uống và tập thể dục trong việc dự đoán tuổi thọ, đó là một sự xác nhận chấn động.

Điều này củng cố thông điệp rằng giấc ngủ không phải là một thứ xa xỉ có thể hy sinh, mà là một nhu cầu sinh học thiết yếu ngang hàng, và ở một số khía cạnh, còn có sức ảnh hưởng hơn cả những hành vi sức khỏe nền tảng khác".

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng giấc ngủ đóng vai trò sống còn trong hầu hết mọi quá trình sinh học của cơ thể, nhưng lại thường bị mọi người xem nhẹ hoặc trì hoãn vì công việc và các sự kiện xã hội. Việc coi thường giấc ngủ không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hiện tại mà còn trực tiếp rút ngắn tuổi thọ.