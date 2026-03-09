Người cao huyết áp uống trà đen thế nào để tốt cho tim mạch? 09/03/2026 08:05

Uống trà đen thường xuyên giúp kiểm soát huyết áp nhờ các hợp chất bảo vệ mạch máu và chống viêm. Huyết áp là chỉ số quan trọng phản ánh sức khỏe tổng thể.

Uống trà đen thường xuyên giúp kiểm soát huyết áp nhờ các hợp chất bảo vệ mạch máu và chống viêm. Ảnh: AI.

Hiện nay, gần một nửa dân số thế giới đang sống chung với chứng cao huyết áp. Nhiều người thắc mắc liệu thói quen uống trà đen mỗi ngày có thể đưa chỉ số huyết áp về mức khỏe mạnh hay không.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, trà đen giúp cải thiện chức năng não, phòng ngừa tiểu đường loại 2, ung thư và bệnh tim. Nghiên cứu cho thấy uống 2 tách trà đen mỗi ngày giúp giảm 14% nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành nhờ khả năng hỗ trợ huyết áp. Dưới đây là 3 cách trà đen tác động tích cực đến huyết áp theo tư vấn từ các chuyên gia dinh dưỡng.

Cải thiện sức khỏe mạch máu

Các chuyên gia cho biết thường xuyên uống trà đen có thể làm giảm huyết áp tâm thu. Đây là chỉ số quan trọng để giảm nguy cơ tim mạch và đột quỵ. Các polyphenol trong trà đen giúp cải thiện chức năng tế bào nội mô lót mạch máu. Ngoài ra, chất này còn giảm cholesterol toàn phần và cholesterol xấu, giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch.

Hỗ trợ chống viêm

Viêm nhiễm là tác nhân thúc đẩy nhiều bệnh mãn tính, bao gồm tăng huyết áp. Nghiên cứu chỉ ra trà đen giúp giảm protein C-reactive, một chỉ số gây viêm trong máu. Các chuyên gia nhận định chất catechin trong trà đen là yếu tố chính giúp bảo vệ cơ thể chống lại chứng viêm.

Phòng ngừa tăng huyết áp

Thói quen uống trà liên quan đến việc giảm 10% nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp. Dù caffeine làm tăng huyết áp tạm thời, các hợp chất bảo vệ trong trà đen vẫn hỗ trợ huyết áp về lâu dài. Trà đen còn ức chế sản xuất renin, một loại enzyme làm tăng huyết áp. Các chuyên gia khuyên nên uống trà nguyên chất vì protein trong sữa có thể làm giảm khả năng hấp thụ polyphenol.

Uống trà đen mỗi ngày có an toàn?

Các chuyên gia khẳng định uống trà đen hàng ngày là an toàn và có lợi. Tuy nhiên, mỗi cốc trà 240ml chứa khoảng 50mg caffeine. Nếu caffeine gây mất ngủ hoặc bồn chồn, bạn nên hạn chế sử dụng. Trà đen cũng chứa tanin làm giảm hấp thụ sắt, nên hãy uống trà giữa các bữa ăn nếu bạn đang thiếu sắt.

Cách thưởng thức cũng rất quan trọng. Việc thêm kem và đường sẽ làm giảm lợi ích tim mạch của trà. Bạn nên tập uống trà không đường hoặc thử các loại trà có hương vị trái cây, quế để thay thế.

Các loại đồ uống tốt cho huyết áp khác

Ngoài trà đen, bạn có thể cân nhắc các loại thức uống sau:

Cà phê đen: Chứa axit chlorogenic và axit ferulic giúp bảo vệ huyết áp về lâu dài. Tuy nhiên, người bị huyết áp cao nghiêm trọng chỉ nên uống tối đa 1 tách mỗi ngày.

Trà xanh: Phù hợp với người nhạy cảm với caffeine. Trà xanh có tác dụng hạ huyết áp hiệu quả hơn trà đen theo thời gian.

Nước ép củ dền: Chứa nitrat tự nhiên giúp cải thiện huyết áp, đặc biệt tốt cho người lớn tuổi.

Trà dâm bụt: Loại trà này giúp hạ huyết áp và giảm cholesterol xấu, mang lại lợi ích kép cho tim mạch.