Uống 5 ly cà phê mỗi ngày sẽ bị làm sao? 08/03/2026 08:08

(PLO)-Uống cà phê quá nhiều đồng nghĩa với nạp caffeine, cũng có ảnh hưởng đến cơ thể.

Caffeine mang lại nhiều tác động tích cực và tiêu cực đối với quá trình trao đổi chất của cơ thể thông qua việc kích thích hệ thần kinh trung ương, giải phóng các axit béo tự do từ các mô mỡ và tác động lên thận làm tăng bài tiết nước tiểu dẫn đến nguy cơ mất nước.

Hoạt chất này được tìm thấy phổ biến trong cà phê, trà, một số loại nước ngọt, sô-cô-la cùng các loại nước tăng lực.

Việc tiêu thụ cà phê một cách điều độ được đánh giá là an toàn cho sức khỏe tim mạch, trong đó Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cho rằng người lớn khỏe mạnh có thể uống từ 4 đến 5 ly cà phê mỗi ngày mà không gây hại.

Tuy nhiên, mức độ nhạy cảm với caffeine sẽ khác nhau tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe và các loại thuốc đang sử dụng, đặc biệt phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú nên giới hạn lượng tiêu thụ ở mức 2 đến 3 ly cà phê mỗi ngày.

Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến cáo trẻ em và thanh thiếu niên nên tránh xa caffeine cùng các chất kích thích khác.

Đối với những người có thói quen sử dụng thường xuyên, các triệu chứng cai caffeine có thể xuất hiện trong vòng một ngày sau lần sử dụng cuối cùng và thường kết thúc sau 24 đến 48 giờ.

Mặc dù tình trạng này không gây nguy hiểm nhưng có thể mang lại cảm giác khó chịu với các biểu hiện phổ biến như đau đầu, lo âu, mệt mỏi và buồn ngủ.