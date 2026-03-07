6 loại thức uống giàu collagen tự nhiên giúp trẻ hóa làn da và chắc khỏe xương khớp 07/03/2026 15:26

(PLO)- Collagen tự nhiên là một loại protein quan trọng giúp duy trì sức khỏe cho da, tóc và sức khỏe xương khớp.

Tuy nhiên, cơ thể sẽ sản sinh ít collagen hơn khi bạn già đi. Các loại đồ uống như nước hầm xương, nước ép cam quýt và sữa có thể hỗ trợ sản sinh collagen tự nhiên, giúp làm chậm quá trình lão hóa sớm một cách hiệu quả.

Hàm lượng vitamin C và chất chống oxy hóa dồi dào trong trái cây họ cam quýt giúp thúc đẩy sản sinh collagen. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Nước hầm xương

Nước hầm xương là một nguồn collagen dồi dào. Collagen xuất hiện tự nhiên trong các sản phẩm động vật như thịt bò, thịt gà và cá. Nhâm nhi một cốc nước hầm xương có thể cung cấp cho bạn khoảng 4 gram collagen.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng hàm lượng này có thể thay đổi tùy thuộc vào loại xương và phương pháp chế biến.

Sữa và các sản phẩm từ sữa

Các sản phẩm từ sữa không chỉ chứa collagen mà còn được coi là protein hoàn chỉnh. Cơ thể bạn có thể sử dụng các axit amin này để sản xuất collagen tự nhiên.

Nhiều nghiên cứu cho thấy proline và glycine trong sữa giúp thúc đẩy sản sinh collagen. Điều này giúp tăng cường độ đàn hồi của da và hỗ trợ xương khớp vững chắc.

Sữa đậu nành

Sữa đậu nành là lựa chọn thay thế tốt cho những người không tiêu thụ sữa bò. Đậu nành cung cấp protein hoàn chỉnh và chứa isoflavone hỗ trợ sản sinh collagen. Hàm lượng isoflavone trong sữa đậu nành giúp cải thiện tình trạng lão hóa da do tác hại của ánh nắng mặt trời. Đồng thời, thức uống này còn giúp dưỡng ẩm da hiệu quả cho phụ nữ sau mãn kinh.

Nước ép rau xanh

Rau lá xanh chứa nhiều chất dinh dưỡng, vitamin C và các axit amin giúp cơ thể sản sinh collagen. Bạn hãy thử ép nước các loại rau như bina, cải xoăn, cải cầu vồng hoặc cải bắp.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý quá trình ép nước có thể làm mất đi một số chất dinh dưỡng. Rau xanh giúp làm chậm quá trình lão hóa và thúc đẩy tái tạo mô trong cơ thể.

Nước ép cam quýt

Hàm lượng vitamin C và chất chống oxy hóa dồi dào trong trái cây họ cam quýt giúp thúc đẩy sản sinh collagen. Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành collagen và chữa lành vết thương trên da. Để tận dụng tối đa lợi ích, bạn nên sử dụng nước ép cam, bưởi hoặc chanh nguyên chất, hạn chế đường bổ sung.

Sinh tố trái cây

Nhiều loại quả mọng như dâu tây, mâm xôi đen và phúc bồn tử chứa hàm lượng vitamin C rất cao. Làm sinh tố từ các loại quả này là lựa chọn tốt để thúc đẩy sản sinh collagen.

Việc tiêu thụ quả mọng thường xuyên giúp cải thiện đáng kể sự hình thành collagen và hỗ trợ làm lành các tổn thương trên da.

Mẹo hỗ trợ sản sinh collagen tự nhiên

Để duy trì mức collagen ổn định, bạn nên kết hợp chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng với lối sống lành mạnh. Hãy ưu tiên nạp protein và hạn chế đường bổ sung trong các bữa ăn.

Bên cạnh đó, việc ngủ đủ giấc và quản lý căng thẳng đóng vai trò rất quan trọng. Bạn nên tránh hút thuốc, hạn chế rượu bia và luôn bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời. Nếu muốn sử dụng thêm thực phẩm chức năng bổ sung collagen, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để đảm bảo an toàn.