5 loại thức uống tự nhiên giúp gương mặt luôn tươi trẻ 30/01/2026 09:20

(PLO)- Chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ cách sử dụng các loại đồ uống tăng cường collagen để giảm nếp nhăn và duy trì vẻ tươi trẻ.

Khi già đi, lượng collagen tự nhiên giảm dần dẫn đến nếp nhăn và mất độ săn chắc. Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng hơn từ bên trong. Các loại thức uống tự nhiên giúp cơ thể nhận đủ chất dinh dưỡng để duy trì độ đàn hồi của da.

Vitamin C "Trợ thủ" sản sinh collagen. Ảnh: AI.



Theo chuyên gia dinh dưỡng Kiran Bhatt (Ấn Độ), những thói quen nhỏ như uống đúng loại đồ uống có thể tạo ra sự khác biệt lớn theo thời gian.

Tại sao collagen giảm theo tuổi tác?

Collagen chiếm gần 30% lượng protein trong cơ thể, tạo cấu trúc và độ bền cho da, xương. Khi khả năng sản xuất collagen chậm lại, da sẽ bắt đầu chảy xệ và xuất hiện nếp nhăn.

Nghiên cứu năm 2022 trên tạp chí Dermatology Practical and Conceptual cho thấy bổ sung collagen đường uống giúp làm chậm lão hóa bằng cách hỗ trợ cấu trúc và độ ẩm của da.

Vitamin C: "Trợ thủ" sản sinh collagen

Vitamin C đóng vai trò then chốt trong tổng hợp collagen. Thiếu hụt vitamin này khiến cơ thể khó chuyển hóa axit amin thành collagen. Nghiên cứu năm 2018 khẳng định vitamin C rất cần thiết cho quá trình hình thành collagen.

Các thực phẩm như cam, chanh, quả mọng và ớt chuông cung cấp chất dinh dưỡng thiết yếu này. Chuyên gia Bhatt khuyên nên kết hợp thực phẩm giàu collagen với vitamin C để tăng hiệu quả hấp thụ.

Thành phần tự nhiên hỗ trợ sản sinh collagen

Nước hầm xương gà là nguồn collagen tự nhiên phong phú. Da và vảy cá biển cũng chứa collagen chất lượng cao. Trứng cung cấp proline, trong khi rau xanh như rau bina, cải xoăn chứa chất diệp lục hỗ trợ sản sinh collagen.

Các loại quả như lựu, xoài, dứa và dưa hấu bổ sung chất chống oxy hóa, bảo vệ da khỏi quá trình oxy hóa.

5 loại đồ uống dễ làm tại nhà

Theo chuyên gia Bhatt, kết hợp collagen với trái cây giàu vitamin C giúp cải thiện độ đàn hồi hiệu quả nhất. Dưới đây là 5 công thức đơn giản:

Nước ép collagen từ quả lựu: Quả lựu giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào da. Bạn xay nhuyễn hạt lựu, lọc lấy nước rồi trộn thêm một muỗng bột collagen và chút muối.

Sinh tố collagen cà rốt và cam: Sự kết hợp giữa beta-carotene và vitamin C giúp phục hồi da. Xay nhuyễn cà rốt thái nhỏ với nước cam tươi và bột collagen để uống ngay.

Sinh tố collagen vị dâu và cam quýt: Xay nhuyễn các loại quả mọng với cam đã bóc vỏ và nước dừa. Thêm hạt chia và bột collagen rồi xay đến khi mịn.

Nước hầm xương bổ sung collagen: Đây là nguồn axit amin thiết yếu. Bạn ninh xương gà trong vài giờ, sau đó thêm bột collagen, nước cốt chanh và muối biển khi nước còn ấm.

Thức uống collagen dưa hấu chanh: Thức uống này giúp cấp ẩm và làm rạng rỡ làn da. Xay nhuyễn dưa hấu bỏ hạt, trộn bột collagen và vắt thêm nước cốt chanh tươi.

Chuyên gia Bhatt gợi ý nên uống một ly mỗi ngày và luân phiên các loại để cân bằng dưỡng chất. Tuy nhiên, không nên tiêu thụ quá nhiều vì có thể gây đầy hơi hoặc táo bón.