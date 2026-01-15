7 loại thức uống tự nhiên giúp bù nước và tăng cường năng lượng khi tập luyện 15/01/2026 14:49

(PLO)- Một chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ 7 loại thức uống tự nhiên trước khi tập luyện giúp tăng cường năng lượng và bù nước hiệu quả.

Mặc dù nước lọc rất cần thiết, việc bổ sung thức uống tự nhiên phù hợp giúp bạn duy trì năng lượng và đạt hiệu quả tốt hơn. Một số loại thức uống hỗ trợ cơ thể trước, trong và sau khi tập luyện.

Nước chanh tươi pha với một chút muối là thức uống đơn giản giúp bổ sung nước. Ảnh: AI.



Theo huấn luyện viên Vikas Sharma của Fitness First, thức uống tự nhiên giàu dinh dưỡng giúp ngăn ngừa mệt mỏi và chuột rút. Bạn nên tránh các loại đồ uống thể thao có đường. Thay vào đó, hãy chọn những lựa chọn lành mạnh, không chứa calo không cần thiết.

Dưới đây là 7 loại thức uống tự nhiên giúp bạn luôn đủ nước và tràn đầy năng lượng.

Trà xanh

Trà xanh chứa catechin và caffeine, giúp tăng cường trao đổi chất và oxy hóa chất béo. Theo nghiên cứu trên tạp chí Critical Reviews in Food Science and Nutrition, các hợp chất này làm tăng tiêu hao năng lượng. Uống trà xanh giúp cải thiện sự tập trung, nhưng nên tránh uống ngay trước khi tập cường độ cao nếu bạn nhạy cảm với caffeine.

Nước dừa

Nước dừa tươi mát, ít đường và giàu chất điện giải như kali, natri, magiê và canxi. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, một cốc nước dừa chứa khoảng 46 calo. Đây là lựa chọn nhẹ nhàng hơn so với đồ uống thể thao đóng gói. Nước dừa lý tưởng cho các bài tập vừa phải và giúp ngăn ngừa chuột rút.

Nước ép củ dền

Nước ép củ dền chứa nhiều chất chống oxy hóa và nitrat. Khi tiêu thụ, nitrat chuyển hóa thành oxit nitric, giúp cải thiện lưu lượng máu và cung cấp oxy cho cơ bắp. Nghiên cứu trên tạp chí Annual Review of Nutrition cho thấy nước ép củ dền tăng cường sức bền tim mạch. Bạn nên uống trước khi tập luyện từ 1 đến 2 giờ.

Nước chanh (không thêm đường)

Nước chanh tươi pha với một chút muối là thức uống đơn giản giúp bổ sung nước. Chanh cung cấp vitamin C, trong khi muối bù lại lượng natri mất qua mồ hôi. "Thức uống này giúp duy trì độ ẩm và ngăn ngừa mệt mỏi trong các buổi tập kéo dài", Sharma gợi ý.

Nước dưa chuột và bạc hà

Dưa chuột giúp cấp nước tự nhiên và ít calo, trong khi bạc hà hỗ trợ tiêu hóa. Sharma cho biết: "Nước ngâm dưa chuột và bạc hà giúp tăng cường lượng nước uống vào và kiểm soát sự thèm ăn". Đây là thức uống tuyệt vời cho các hoạt động nhẹ nhàng như yoga hoặc đi bộ.

Sinh tố protein

Sinh tố làm từ trái cây, sữa chua hoặc sữa thực vật giúp phục hồi cơ bắp. Protein giúp sửa chữa mô cơ, trong khi trái cây bổ sung carbohydrate để tái tạo glycogen. Bạn nên giữ tỷ lệ cân bằng và tránh dùng quá nhiều chất tạo ngọt.

Nước ép dưa hấu

Nước ép dưa hấu giàu kali và magiê. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, một cốc nước ép dưa hấu cung cấp gần 6% giá trị dinh dưỡng hàng ngày của các khoáng chất này. Nó chứa L-citrulline giúp cải thiện lưu thông máu và phục hồi cơ bắp.

Nên uống những loại thức uống này khi nào?

Nhu cầu bổ sung nước thay đổi tùy thuộc vào cường độ tập luyện. Đối với bài tập ngắn, nước lọc là đủ. Với buổi tập dài, thức uống có chất điện giải và carbohydrate tự nhiên giúp duy trì năng lượng. Bạn hãy tránh thức uống có đường để ngăn hiện tượng tụt năng lượng đột ngột.