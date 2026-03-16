Vì sao dầu ô liu nguyên chất tốt cho sức khỏe não bộ? 16/03/2026 15:06

(PLO)- Để cải thiện khả năng nhận thức, bạn hãy bổ sung dầu ô liu từ chế độ ăn Địa Trung Hải vào thực đơn hàng ngày.

Theo các chuyên gia việc bổ sung dầu ô liu vào thực đơn hàng ngày sẽ giúp trí nhớ và khả năng tư duy của bạn được cải thiện rõ rệt.

Loại dầu này, chủ yếu được sử dụng trong chế độ ăn Địa Trung Hải, có nhiều lợi ích cho sức khỏe não bộ. Ảnh: AI.

Trong hầu hết món ăn từ chiên, xào, nướng đến các món sống như salad, dầu ăn là thành phần thiết yếu. Những người quan tâm đến sức khỏe thường chú trọng kiểm soát khẩu phần và chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, ít người kiểm tra loại dầu mình đang dùng có ảnh hưởng thế nào đến hiệu suất não bộ.

Loại dầu ăn trong chế độ ăn Địa Trung Hải được cộng đồng y tế ca ngợi vì giá trị dinh dưỡng cao. Một trong những lợi ích nổi bật nhất là cải thiện sức khỏe não bộ.

Chế biến món ăn với dầu ô liu nguyên chất giúp tăng cường sức khỏe

Nghiên cứu công bố ngày 24-1-2026 chỉ ra dầu ô liu nguyên chất liên quan đến khả năng tư duy và trí nhớ tốt hơn. Tư duy là khả năng xử lý thông tin và giải quyết vấn đề của não bộ. Trí nhớ là quá trình nhớ lại thông tin trong cuộc sống hàng ngày.

Theo các nhà nghiên cứu, loại dầu ô lưu này chứa chất chống oxy hóa, polyphenol và vitamin. Đây là các dưỡng chất thiết yếu góp phần mang lại những lợi ích cho nhận thức.

Tại sao dầu ô liu nguyên chất lại tốt?

Trục ruột-não là con đường sinh lý cho thấy ruột và não luôn ảnh hưởng lẫn nhau. Nghiên cứu cho thấy người dùng dầu ô liu nguyên chất có hệ vi sinh đường ruột đa dạng và khỏe mạnh hơn. Hệ vi sinh cân bằng giúp cải thiện chức năng não và hệ tiêu hóa.

Điều này không xảy ra với dầu ô liu tinh luyện do quá trình chế biến nặng nề đã loại bỏ các hợp chất quan trọng. Vì vậy, dầu ô liu nguyên chất thượng hạng có giá trị vượt trội. Khi chọn dầu tốt cho sức khỏe, bạn nên ưu tiên loại nguyên chất thượng hạng thay vì dầu tinh luyện thông thường.