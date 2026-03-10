Bơ và cá hồi: Thực phẩm nào giúp bổ não bộ và tăng cường trí nhớ tốt hơn? 10/03/2026 10:36

(PLO)- Bơ và cá hồi là hai loại thực phẩm mang lại những lợi ích khác nhau để bổ não.

Khi nghĩ về sức khỏe não bộ, cá hồi thường là thực phẩm đầu tiên được nhắc đến để bổ não. Loại cá này nổi tiếng với axit béo omega-3, hỗ trợ trí nhớ và chức năng nhận thức. Tuy nhiên, quả bơ cũng đang dần khẳng định vị thế như một loại trái cây giàu dinh dưỡng để bổ não.

Cá hồi giàu axit béo omega-3, đặc biệt là EPA và DHA. Đây là những dưỡng chất giúp bảo vệ não bộ lâu dài. Ảnh: AI.

Vậy loại nào tốt hơn? Theo các chuyên gia, câu trả lời không đơn giản. Mỗi loại thực phẩm đều mang lại lợi ích riêng. Cách tiếp cận thông minh nhất là kết hợp cả hai vào chế độ ăn.

Cá hồi hỗ trợ sức khỏe não bộ như thế nào?

Cá hồi giàu axit béo omega-3, đặc biệt là EPA và DHA. Đây là những dưỡng chất giúp bảo vệ não bộ lâu dài.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, cá hồi là nguồn cung cấp DHA và EPA dạng sẵn tốt nhất. Não bộ có thể sử dụng trực tiếp các chất béo này mà không cần chuyển hóa phức tạp.

DHA là chất béo cấu trúc quan trọng. Nó giúp duy trì tính linh hoạt của màng tế bào thần kinh, giúp các tế bào não giao tiếp hiệu quả. Ngoài ra, EPA và DHA còn giúp điều chỉnh các con đường viêm nhiễm trong cơ thể.

Cá hồi cung cấp dưỡng chất tốt cho cấu trúc não bộ nhờ omega-3 và vitamin D, B12. Các chất này hỗ trợ dẫn truyền thần kinh và cân bằng tình trạng viêm.

Chất chống oxy hóa astaxanthin trong cá hồi giúp chống lại stress oxy hóa. Vitamin B12 và vitamin D cũng đóng vai trò then chốt trong chức năng thần kinh.

Quả bơ hỗ trợ sức khỏe não bộ ra sao?

Dù không có nhiều DHA hay EPA, bơ hỗ trợ bổ não thông qua sức khỏe mạch máu và chất chống oxy hóa. Quả bơ rất giàu chất béo không bão hòa đơn, đặc biệt là axit oleic.

Những chất béo này giúp cải thiện lưu lượng máu lên não bộ. Điều này hỗ trợ cung cấp glucose ổn định, giúp chức năng điều hành và trí nhớ tốt hơn.

Não bộ cần oxy và glucose ổn định để tập trung và minh mẫn. Quả bơ cũng cung cấp lutein, một chất chống oxy hóa có nồng độ cao trong não.

Ngoài lutein, quả bơ còn chứa glutathione. Glutathione có thể giúp giảm căng thẳng oxy hóa trong não và cơ thể. Một nghiên cứu năm 2026 cho thấy mức glutathione cao giúp cải thiện trí nhớ ở người lớn tuổi.

Bơ hay cá hồi: Loại nào ưu việt hơn?

Theo chuyên gia dinh dưỡng, không có loại thực phẩm nào tốt hơn hoàn toàn. Cá hồi và bơ có chức năng khác nhau. Hiệu quả cao nhất đạt được khi bạn kết hợp cả hai để hỗ trợ bổ não.

Cá hồi cung cấp omega-3, còn bơ là nguồn dinh dưỡng ổn định. Nếu muốn tăng DHA và EPA, hãy chọn cá hồi. Nếu muốn hỗ trợ mạch máu và chống oxy hóa, quả bơ là lựa chọn tuyệt vời.

Cách kết hợp vào chế độ ăn uống

Các chuyên gia khuyên nên ăn từ 2 đến 3 phần cá béo mỗi tuần. Mỗi phần khoảng 90 đến 113 gram. Bên cạnh đó, bạn nên ăn khoảng nửa quả bơ hàng ngày để hoàn thiện chế độ ăn hỗ trợ não bộ.

Cá hồi cung cấp cấu trúc cho tế bào não, trong khi bơ hỗ trợ lưu thông máu. Việc kết hợp cả hai cùng ngũ cốc, rau củ sẽ giúp bổ não và bảo vệ sức khỏe nhận thức lâu dài.