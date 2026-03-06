5 cách tốt nhất để tránh sốt do thay đổi thời tiết 06/03/2026 11:29

(PLO)- Sốt do thay đổi thời tiết là tình trạng khá phổ biến, nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh nếu bạn chủ động chăm sóc cơ thể.

Theo Times Now, bạn không cần phải thay đổi hoàn toàn lối sống để bảo vệ sức khỏe. Chỉ với một vài điều chỉnh nhỏ, dựa trên những khuyến nghị khoa học, cơ thể đã có thể thích nghi tốt hơn với sự thay đổi của thời tiết. Khi nhiệt độ biến động đột ngột, virus và vi khuẩn dễ dàng tấn công hệ miễn dịch đang suy yếu. Tuy nhiên, việc duy trì những thói quen lành mạnh mỗi ngày sẽ giúp bạn và gia đình giảm nguy cơ bị sốt hay mắc các bệnh theo mùa.

Ăn uống khoa học để tăng cường hệ miễn dịch

Một chế độ dinh dưỡng cân bằng là nền tảng giúp cơ thể chống lại bệnh tật. Hãy bổ sung đầy đủ trái cây, rau xanh, thực phẩm giàu protein và các sản phẩm lên men như sữa chua vào khẩu phần ăn hằng ngày. Đồng thời, duy trì thói quen vận động và ngủ đủ giấc để cơ thể luôn ở trạng thái khỏe mạnh.

Uống đủ nước mỗi ngày

Khi trời lạnh, nhiều người thường ít uống nước hơn. Tuy nhiên, cơ thể vẫn cần được cung cấp đủ nước để duy trì các hoạt động trao đổi chất và tăng cường miễn dịch. Hãy duy trì thói quen uống nước đều đặn trong ngày, có thể kết hợp thêm trà thảo dược hoặc súp nóng để giữ ấm cơ thể.

Giữ gìn vệ sinh cá nhân

Vi khuẩn và virus có thể tồn tại trên tay và nhiều bề mặt tiếp xúc hằng ngày. Vì vậy, hãy rửa tay bằng xà phòng ít nhất 20 giây, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi hoặc trước khi ăn. Tránh chạm tay lên mặt và thường xuyên lau sạch các vật dụng hay sử dụng như điện thoại, bàn phím, tay nắm cửa. Khi cần thiết, có thể mang theo dung dịch sát khuẩn tay để sử dụng.

Đảm bảo ngủ đủ và duy trì vận động

Giấc ngủ là thời điểm cơ thể phục hồi và tái tạo năng lượng. Người trưởng thành nên ngủ khoảng 7-8 giờ mỗi đêm. Bên cạnh đó, các hoạt động vận động nhẹ như đi bộ, tập thể dục đều đặn sẽ giúp tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.

Mặc trang phục phù hợp với thời tiết

Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể khiến cơ thể khó thích nghi. Hãy mặc quần áo nhiều lớp để dễ điều chỉnh theo nhiệt độ, thay đồ ngay khi bị ướt mưa và giữ cho bàn chân luôn khô ráo. Những thói quen nhỏ như khoác thêm áo hoặc thay tất ướt cũng góp phần giúp bạn tránh cảm lạnh và sốt.