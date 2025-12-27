Ăn xoài đúng cách giúp tăng sức đề kháng và bảo vệ tim mạch 27/12/2025 08:22

(PLO)- Xoài là loại trái cây nhiệt đới giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Ăn xoài thường xuyên giúp phòng ngừa bệnh tim, đồng thời cải thiện sức khỏe mắt và làn da.

Tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng

Ngoài việc ít calo, xoài còn cung cấp dồi dào các chất dinh dưỡng thiết yếu hỗ trợ hệ miễn dịch và tiêu hóa. Các dưỡng chất trong xoài bao gồm vitamin A, C, B6, axit folic, magie, kali và chất xơ.

Hỗ trợ hệ miễn dịch

Xoài hỗ trợ hệ miễn dịch nhờ hàm lượng vitamin và chất chống oxy hóa dồi dào. Cụ thể, vitamin C giúp tăng cường khả năng phòng vệ của cơ thể chống lại bệnh tật. Chất chống oxy hóa beta carotene trong xoài cũng giúp tăng cường khả năng miễn dịch tổng thể.

Cải thiện tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ trong xoài rất có lợi cho sức khỏe hệ tiêu hóa, giúp nhu động ruột đều đặn. Nghiên cứu cho thấy người ăn xoài mỗi ngày trong bốn tuần đã cải thiện đáng kể tình trạng táo bón.

Chống viêm

Các chất chống oxy hóa như quercetin và mangiferin trong xoài có đặc tính chống viêm mạnh mẽ. Những hoạt chất này giúp giảm viêm và ngăn ngừa sự phát triển của các bệnh mãn tính.

Bảo vệ sức khỏe mắt

Hàm lượng beta-carotene trong xoài rất quan trọng để cải thiện sức khỏe mắt. Các dưỡng chất khác trong xoài như lutein và zeaxanthin giúp bảo vệ võng mạc và thủy tinh thể khỏi tác hại của ánh sáng xanh, đồng thời tăng cường thị lực.

Giúp kiểm soát cân nặng

Dù có vị ngọt, xoài vẫn hữu ích cho việc kiểm soát cân nặng. Xoài là nguồn cung cấp đường tự nhiên nhưng lại ít calo và giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu.

Điều chỉnh lượng đường trong máu

Ăn xoài có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 bằng cách cải thiện độ nhạy insulin. Xoài có chỉ số đường huyết (GI) ở mức thấp đến trung bình nên không gây tăng đường huyết đột ngột.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Xoài giúp bảo vệ tim mạch bằng cách kiểm soát mức cholesterol trong máu. Hoạt chất mangiferin trong xoài liên quan đến việc giảm mức lipid máu và giảm viêm, giúp hạn chế các rủi ro về tim mạch.

Ngăn ngừa ung thư

Các polyphenol dồi dào trong thịt, vỏ và hạt xoài giúp bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương. Thói quen ăn xoài thường xuyên giúp ngăn ngừa sự phát triển của các bệnh mãn tính như ung thư.

Tăng cường xương, da và tóc

Xoài chứa nhiều vitamin A, C, E và canxi. Vitamin C cần thiết để sản sinh collagen, hỗ trợ độ đàn hồi của da. Trong khi đó, vitamin A và E giúp nuôi dưỡng mái tóc khỏe mạnh. Hàm lượng canxi trong xoài cũng giúp xương chắc khỏe, phòng ngừa loãng xương.

Tăng cường năng lượng và chức năng não bộ

Sự kết hợp giữa carbohydrate và chất xơ trong xoài giúp duy trì năng lượng suốt cả ngày. Nghiên cứu cho thấy xoài và chiết xuất lá xoài có thể cải thiện trí nhớ, sự tập trung và khả năng học tập.

Cách kết hợp xoài vào chế độ ăn uống

Xoài hoàn hảo để thêm vào các bữa ăn trong ngày. Bạn có thể ăn xoài tươi, dùng kèm sinh tố hoặc làm món tráng miệng. Để giữ hương vị tốt nhất, bạn có thể bảo quản xoài trong tủ lạnh để kéo dài thời hạn sử dụng lên đến ba tuần.