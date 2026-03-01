Những lợi ích sức khỏe bất ngờ khi ăn dứa thường xuyên 01/03/2026 08:49

Thường xuyên ăn dứa giúp tăng cường sức khỏe mạch máu và hỗ trợ quá trình phục hồi sau chấn thương. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe tiềm năng khi bạn bổ sung dứa vào chế độ ăn uống.

Cải thiện tiêu hóa

Nước ép dứa từ cả cuống và vỏ giúp tăng cường chức năng prebiotic trong hệ tiêu hóa. Điều này hỗ trợ sự phát triển của probiotic (vi khuẩn tốt), giúp đường ruột khỏe mạnh hơn.

Các chuyên gia cho rằng tác dụng cân bằng hệ vi sinh vật này đến từ các enzyme tiêu hóa có trong bromelain.

Giúp giảm đau

Bromelain là chất hoạt tính sinh học mạnh mẽ trong dứa, có khả năng giảm viêm và tăng cường lưu thông máu tại vị trí bị thương.

Chất này tác động lên bradykinin – một trung gian gây đau – giúp kiểm soát cơn đau do viêm khớp, đau dây thần kinh hoặc chấn thương thể thao. Ngoài ra, ăn dứa cũng hỗ trợ giảm sưng và đau sau phẫu thuật.

Giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ

Ăn dứa giúp giảm cholesterol cao, vốn là yếu tố nguy cơ gây bệnh gan nhiễm mỡ. Các nghiên cứu cho thấy tiêu thụ dứa thường xuyên làm giảm mức cholesterol và triglyceride trong gan và máu, từ đó hạn chế các đặc điểm của bệnh gan nhiễm mỡ.

Cải thiện tuần hoàn và lưu thông máu

Ăn dứa tăng cường sức khỏe mạch máu bằng cách giảm tích tụ chất béo và cholesterol. Nhờ đặc tính chống oxy hóa và giảm lipid, dứa giúp chức năng mạch máu tốt hơn, giảm căng thẳng cho hệ thống tuần hoàn.

Giảm viêm

Hoạt chất bromelain giúp cơ thể giảm các chỉ số viêm nhiễm. Việc duy trì thói quen ăn dứa hợp lý mang lại tác dụng bảo vệ tim mạch, đặc biệt đối với những người có chế độ ăn nhiều chất béo.

Các chất dinh dưỡng trong dứa

Dứa có thể ăn sống, nướng hoặc làm sinh tố. Đây là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ dồi dào.

Thành phần dinh dưỡng

Lượng trong 1/2 cốc dứa

Lượng calo

50

Carbohydrate

13,1 g

Protein

0,54 g

Tổng chất béo

0,12 g

Tổng lượng đường

9,85 g

Chất xơ

1,4 g

Canxi

13 mg

Sắt

0,29 mg

Vitamin C

47,8 mg

Kali

109 mg

Magiê

12 mg

Axit folic

18 mcg

Choline

5,5 mcg



Những rủi ro tiềm ẩn khi ăn dứa

Dù an toàn với hầu hết mọi người, bạn cần thận trọng trong các trường hợp sau:

Dị ứng bromelain: Tránh ăn dứa nếu bạn có dấu hiệu ngứa, nổi mề đay hoặc khó thở khi tiếp xúc.

Phụ nữ mang thai hoặc cho con bú: Cần tham khảo ý kiến bác sĩ khi dùng bromelain thường xuyên vì hiện chưa có kết luận về mức độ an toàn tuyệt đối.

Tương tác thuốc: Bromelain có thể tương tác với thuốc kháng sinh amoxicillin và các loại thuốc làm loãng máu.

Chế độ ăn đặc biệt: Người mắc bệnh tiểu đường có thể ăn dứa ở mức vừa phải, nhưng người theo chế độ ăn ketogenic nên hạn chế do lượng đường tự nhiên.

Liệu có thể tiêu thụ quá nhiều không?

Ăn quá nhiều dứa hoặc nạp quá lượng bromelain cần thiết có thể gây ra các tác dụng phụ như: Buồn nôn, tiêu chảy, tim đập nhanh, đau bụng, đau đầu hoặc mệt mỏi.