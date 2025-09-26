Dứa có tốt cho người tiểu đường? 26/09/2025 18:14

(PLO)- Dứa vẫn có thể nằm trong chế độ ăn của người tiểu đường, miễn là được tiêu thụ với khẩu phần hợp lý, tránh chế biến chứa nhiều đường và kết hợp thông minh với các nhóm thực phẩm khác.

Podcast: Dứa có tốt cho người tiểu đường không?

Theo Doctor NDTV, dứa là loại trái cây nhiệt đới vừa ngọt vừa chua, mọng nước và giàu dưỡng chất. Ngoài hương vị hấp dẫn, dứa còn chứa nhiều chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, với người bị tiểu đường, việc ăn dứa cần có sự kiểm soát hợp lý.

Giá trị dinh dưỡng nổi bật của dứa

- Giàu vitamin C, mangan và chất chống oxy hóa: giúp tăng cường sức đề kháng, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.

- Chứa bromelain: một loại enzyme hỗ trợ tiêu hóa và có đặc tính chống viêm.

Lưu ý khi ăn dứa với người tiểu đường

- Hàm lượng đường tự nhiên: Dứa có vị ngọt tự nhiên, nếu ăn nhiều có thể làm tăng đường huyết.

- Chỉ số đường huyết (GI = 59): thuộc mức trung bình, do đó cần ăn ở mức vừa phải.

- Khẩu phần an toàn: khoảng nửa cốc dứa tươi (tương đương 75g) là phù hợp.

- Tránh “bẫy” đường: Hạn chế nước ép dứa hoặc dứa đóng hộp vì chứa nhiều đường hơn so với dứa tươi.

Dứa vẫn có thể nằm trong chế độ ăn của người tiểu đường, miễn là ăn đúng cách và đúng liều lượng

Cách ăn dứa an toàn hơn

- Kết hợp thông minh: Ăn cùng thực phẩm giàu protein hoặc chất xơ (sữa chua, các loại hạt) để làm chậm quá trình hấp thụ đường.

- Thời điểm hợp lý: Nên ăn dứa cùng bữa chính thay vì ăn riêng lẻ để hạn chế tăng đường huyết đột ngột.

- Tham khảo ý kiến bác sĩ: Trước khi đưa dứa vào chế độ ăn thường xuyên, người tiểu đường nên hỏi ý kiến chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ điều trị.