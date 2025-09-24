Bất ngờ với 7 điều ít ai biết khi uống nước chanh 24/09/2025 08:04

(PLO)- Tưởng chừng chỉ là một ly nước giải khát đơn giản, nhưng bạn có biết nước chanh lại ẩn chứa nhiều sự thật bất ngờ về sức khỏe? Vậy đâu là sự thật, đâu chỉ là ngộ nhận?

Podcast:

Podcast: Bất ngờ với 7 điều ít ai biết khi uống nước chanh

Theo The Times of India, một ly nước chanh mát lạnh không chỉ là thức uống giải khát quen thuộc. Theo bác sĩ Saurabh Sethi, một chuyên gia hàng đầu về tiêu hóa ở California, Hoa Kỳ, đằng sau sự đơn giản ấy là cả một cơ sở khoa học đáng ngạc nhiên. Dù thường được ca ngợi như một "thần dược", không phải lời đồn nào về nước chanh cũng chính xác.

Dưới đây là 7 sự thật thú vị giúp bạn hiểu rõ hơn về thói quen uống nước chanh hàng ngày.

Cách đơn giản để duy trì thói quen uống đủ nước

Nước lọc vốn đã đủ để cung cấp độ ẩm cho cơ thể. Tuy nhiên, thêm vài lát chanh khiến thức uống trở nên hấp dẫn hơn, nhờ đó bạn dễ duy trì việc uống nước đều đặn, yếu tố then chốt cho hoạt động của mọi tế bào.

Nguồn vitamin C tự nhiên, nhẹ nhàng

Chanh là một nguồn Vitamin C tự nhiên, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe làn da. Bác sĩ Sethi cho biết, dù một ly nước chanh không thể đáp ứng 100% nhu cầu Vitamin C hàng ngày, nó vẫn là một cách hiệu quả để bổ sung vi chất quan trọng này vào chế độ dinh dưỡng buổi sáng của bạn.

Có thể hỗ trợ tiêu hóa cho người thiếu axit dạ dày

Không phải ai cũng biết, một số người gặp tình trạng thiếu axit dịch vị. Với họ, vị chua tự nhiên trong chanh có thể kích thích tiêu hóa tốt hơn. Tuy nhiên, đây không phải giải pháp cho tất cả, mà cần cân nhắc tùy từng cơ địa.

Nước chanh ấm mới là lựa chọn lý tưởng

Nhiều người lầm tưởng nước chanh nóng là tốt nhất. Thực tế, nhiệt độ quá cao sẽ phá hủy vitamin C. Lời khuyên, hãy dùng nước ấm – đủ nóng để dễ chịu, nhưng không sôi – để giữ lại trọn vẹn lợi ích tự nhiên.

Có thể gây khó chịu với người bị trào ngược

Vì có tính axit, nước chanh không phải lúc nào cũng thân thiện với hệ tiêu hóa. Người bị trào ngược dạ dày, thực quản có thể cảm thấy nóng rát sau khi uống. Tốt nhất, hãy lắng nghe tín hiệu của cơ thể thay vì chạy theo xu hướng.

Nước chanh không hẳn là “thần dược”, nhưng nếu biết cách sử dụng, nó sẽ trở thành người bạn đồng hành tuyệt vời cho sức khỏe.

Nguy cơ bào mòn men răng

Tiếp xúc thường xuyên với axit trong chanh có thể làm mòn men răng theo thời gian. Không nhất thiết phải kiêng, nhưng bạn nên dùng ống hút hoặc súc miệng bằng nước lọc ngay sau khi uống để giảm thiểu tác hại.

Một thói quen tích cực, mang lại sự cân bằng

Dù còn nhiều ngộ nhận, bác sĩ Sethi cho rằng nước chanh vẫn là một thói quen tốt. Một ly nước chanh vào buổi sáng không chỉ khởi động hệ tiêu hóa, mà còn mang lại cảm giác tươi mới, giúp cơ thể sẵn sàng cho một ngày mới.