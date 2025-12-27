6 thói quen cần thay đổi ở tuổi 20 để ngừa ung thư 27/12/2025 09:23

(PLO)- Những thói quen hình thành ở tuổi 20 sẽ quyết định quá trình lão hóa và nguy cơ mắc ung thư của bạn.

Tuổi 20 thường mang lại cảm giác tràn đầy năng lượng, nhưng mỗi thói quen bạn hình thành từ bây giờ đều âm thầm tích lũy, dẫn đến gia tăng nguy cơ ung thư. Ung thư không phát triển chỉ sau một đêm. Bệnh hình thành qua nhiều năm từ những lựa chọn hàng ngày như ăn uống, ngủ nghỉ và vận động.

Tiến sĩ Saadvik Raghuram, Trưởng khoa Ung bướu Nội khoa tại Bệnh viện Arete (Hyderabad), đã chỉ ra sáu thói quen người trẻ nên từ bỏ để giảm đáng kể nguy cơ ung thư về lâu dài. Bác sĩ giải thích dù bạn cảm thấy mình bất khả chiến bại ở tuổi 20, các tế bào vẫn ghi nhớ mọi tác động tiêu cực.

Hút thuốc lá và thuốc lá điện tử

Tiến sĩ Raghuram nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bỏ thuốc lá và cả thuốc lá điện tử. Ông khẳng định thuốc lá điện tử không phải là lựa chọn thay thế an toàn. Sản phẩm này chứa các hóa chất độc hại gây tổn thương tế bào và dẫn đến nguy cơ ung thư.

Tiến sĩ Raghuram nhấn mạnh: "Ngay cả việc chỉ hút vào cuối tuần cũng làm tăng tổn thương DNA nhanh hơn bạn nghĩ".

Lối sống ít vận động

Nhiều người trẻ đang đối mặt với tình trạng béo phì do lối sống ít vận động. Việc ngồi từ 8 đến 10 tiếng mỗi ngày có liên quan đến nguy cơ ung thư đại tràng và ung thư vú.

Tiến sĩ Raghuram gợi ý: "Càng vận động thường xuyên sẽ càng giúp giảm nguy cơ mắc ung thư. Hãy vận động mỗi 60 phút".

Thực phẩm siêu chế biến

Bác sĩ Raghuram khuyên nên loại bỏ hoàn toàn thực phẩm chế biến sẵn. Hàm lượng chất phụ gia cao và ít chất xơ trong các loại thực phẩm này thúc đẩy tình trạng viêm mãn tính, làm tăng nguy cơ ung thư.

Ông khuyến nghị: "Bạn có thể thay thế thực phẩm chế biến sẵn bằng ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau quả. Điều này giúp gan và tim khỏe mạnh hơn, dẫn đến ít nguy cơ ung thư hơn".

Thiếu ngủ mãn tính

Việc thường xuyên ngủ ít hơn 7 tiếng mỗi đêm làm suy yếu hệ miễn dịch nghiêm trọng và phá vỡ quá trình sửa chữa tế bào.

Bác sĩ nhấn mạnh: "Nhịp sinh học kiểm soát khả năng giám sát miễn dịch. Nếu nhịp sinh học bị phá vỡ đủ lâu, quá trình sửa chữa đột biến sẽ suy yếu và khả năng mắc ung thư cao".

Thiếu vitamin D

Thiếu vitamin D có liên quan đến một số loại ung thư. Tình trạng thiếu hụt kéo dài sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Chuyên gia khuyến cáo bạn nên đi xét nghiệm và khắc phục tình trạng này dưới sự hướng dẫn của bác sĩ.

Bỏ qua tiền sử bệnh án

Nắm rõ tiền sử bệnh lý gia đình giúp bạn hiểu rõ hơn về nguy cơ mắc ung thư do yếu tố di truyền. Tiến sĩ Raghuram khuyến nghị tầm soát kịp thời và tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cần thiết.

"Vắc xin HPV là một trong những loại phổ biến nhất, có thể tiêm cho cả nam và nữ để phòng ngừa ung thư", bác sĩ Raghuram chia sẻ.