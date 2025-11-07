6 thực phẩm vàng chống ung thư phổi do ô nhiễm không khí 07/11/2025 14:48

(PLO)- Mức độ ô nhiễm gia tăng không chỉ khiến không khí trở nên khó thở mà còn âm thầm gây hại cho phổi của bạn qua từng hơi thở.

Tiến sĩ Sudipto De, một bác sĩ phẫu thuật ung thư robot chuyên về di truyền học và dinh dưỡng ung thư, đang hành nghề tại Bệnh viện Metro, Delhi NCR (Ấn Độ), đã tiết lộ những thực phẩm có thể giúp tăng cường sức khỏe chống lại nguy cơ ung thư phổi gia tăng do không khí ô nhiễm.

Ảnh: AI.



Số ca ung thư phổi đang gia tăng, nhưng hút thuốc không còn là thủ phạm chính nữa. Ngày nay, mối đe dọa lan rộng hơn nhiều chính là không khí độc hại.

Vậy, làm sao chúng ta có thể ngăn chặn điều này? Một lựa chọn là chạy trốn khỏi khu ô nhiễm, hoặc ngồi trong máy lọc không khí cả ngày. Nhưng cả hai cách này đều không khả thi. Tuy nhiên, có một số thực phẩm có thể giúp cơ thể bạn chống lại bệnh tật một cách tự nhiên.

Rau lá xanh

Bác sĩ ung thư khuyên bạn nên bổ sung rau lá xanh vào chế độ ăn uống, bao gồm rau bina, và cải xoăn. Rau lá xanh giúp đào thải độc tố và kim loại nặng ra khỏi cơ thể và đó là những thành phần có thể dẫn đến ung thư phổi.

Rau họ cải

Tiến sĩ De gợi ý nên bổ sung các loại rau họ cải hấp như bông cải xanh, bắp cải, súp lơ và củ cải vào chế độ ăn uống của bạn. Chúng giàu sulforaphane, hỗ trợ các enzyme giải độc tự nhiên.

Trái cây giàu vitamin C

Các loại trái cây như quả lý gai (amla), dâu tây, ổi, lựu và cam rất giàu vitamin C và chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do do ô nhiễm gây ra. Qua đó sẽ hỗ trợ các bệnh liên quan đến phổi.

Rau giàu carotenoid

Bác sĩ De khuyên bạn nên bổ sung các loại rau củ có màu sắc rực rỡ chứa sắc tố carotenoid như cà chua, cà rốt, đu đủ và bí ngô vào chế độ ăn uống. Những loại rau củ này bảo vệ phổi và da khỏi tác hại oxy hóa.

Axit béo Omega-3

Bác sĩ chuyên khoa ung thư nhấn mạnh rằng thực phẩm giàu axit béo omega-3 giúp giảm viêm và tăng cường khả năng phòng vệ của tế bào. Những thực phẩm này bao gồm các loại cá béo như cá hồi, cá thu và cá mòi, cùng với một số loại hạt như quả óc chó và hạt lanh.

Vitamin E

Tiến sĩ De cũng khuyên bạn nên bổ sung các thực phẩm giàu vitamin E như hạt hướng dương, hạnh nhân và bơ vào chế độ ăn uống hàng ngày.