Ăn gừng chữa đau ra sao? 21/12/2025 14:23

Gừng đã được sử dụng suốt hàng nghìn năm để hỗ trợ điều trị nhiều vấn đề sức khỏe như cảm lạnh, đau đầu, rối loạn tiêu hóa, đau khớp, đau cơ và mệt mỏi.

Trong y học Ayurveda và y học cổ truyền Trung Hoa, gừng đặc biệt được ưa chuộng như một loại gia vị tạo nhiệt, giúp kích thích tiêu hóa, cải thiện tuần hoàn và tăng cường sinh lực tổng thể. Một số công dụng này đã được khoa học hiện đại nghiên cứu ở các mức độ khác nhau.

Bà Megan Crichton, nhà nghiên cứu kiêm chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học Công nghệ Queensland (Úc), người đã có nhiều công trình nghiên cứu về gừng, cho biết: “Gừng không phải là ‘thần dược chữa bách bệnh. Tuy nhiên, gừng có thể hữu ích trong việc cải thiện một số triệu chứng nhất định, đặc biệt là buồn nôn và đau nhức”.

Theo bác sĩ Kalgi Modi, chuyên gia tim mạch can thiệp tại Trung tâm Y tế Đại học Bang Louisiana (LSU Health), một trong những công dụng của gừng có nhiều bằng chứng khoa học nhất là giảm buồn nôn.

Gừng chứa hơn 400 hợp chất hóa học, nhưng tác dụng chống buồn nôn chủ yếu đến từ hai hoạt chất chính là gingerol và shogaol, cũng chính là những chất tạo nên vị cay đặc trưng của gừng.

Hai hợp chất này dường như có khả năng ức chế các chất dẫn truyền hóa học trong ruột và não, những yếu tố kích hoạt cảm giác buồn nôn và nôn mửa, đồng thời cải thiện tiêu hóa bằng cách thúc đẩy quá trình làm rỗng dạ dày.

Tiến sĩ Zhaoping Li, Trưởng khoa Dinh dưỡng Lâm sàng tại UCLA Health, khuyến nghị những người bị buồn nôn có thể thử uống trà gừng, dùng thực phẩm bổ sung hoặc ngậm kẹo gừng, đặc biệt khi không thể uống được nhiều nước.

Theo bà Crichton, các nghiên cứu cho thấy ăn gừng có khả năng giảm viêm, yếu tố then chốt gây ra đau nhức. Những dữ liệu ban đầu cho thấy gừng có thể đặc biệt hiệu quả đối với người bị đau khớp gối do thoái hóa khớp và đau bụng kinh.

Nếu bị đau đầu hoặc đau bụng trong kỳ kinh nguyệt, bác sĩ Modi gợi ý có thể thử uống nước gừng tươi pha loãng với nước và một chút mật ong, hoặc cho vài lát gừng vào trà. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng gừng chỉ nên đóng vai trò hỗ trợ, không thay thế cho các phương pháp điều trị y tế chính thống.