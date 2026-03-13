Những thói quen đơn giản giúp giữ thận luôn khỏe 13/03/2026 18:23

(PLO)- Duy trì những thói quen sinh hoạt lành mạnh mỗi ngày như kiểm soát huyết áp, ăn uống cân bằng và uống đủ nước có thể giúp thận hoạt động hiệu quả, giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về thận.

Podcast:

Podcast: Những thói quen đơn giản giúp giữ thận luôn khỏe

Theo Doctor NDTV, thận đóng vai trò quan trọng trong việc lọc máu, loại bỏ chất thải và duy trì cân bằng dịch trong cơ thể. Duy trì những thói quen sinh hoạt lành mạnh mỗi ngày có thể giúp bảo vệ chức năng thận và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan.

Kiểm soát huyết áp

Giữ huyết áp ở mức ổn định, tốt nhất dưới 130/80 mmHg, giúp máu lưu thông hiệu quả và giảm áp lực lên hệ thống lọc của thận.

Hạn chế lượng muối trong khẩu phần ăn

Theo khuyến nghị của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ và Viện Dinh dưỡng Quốc gia, lượng muối tiêu thụ nên dưới 5 gam mỗi ngày để hạn chế nguy cơ tăng huyết áp và bảo vệ sức khỏe thận.

Duy trì đủ nước cho cơ thể

Uống đủ nước trong ngày giúp thận hoạt động hiệu quả hơn trong việc đào thải độc tố. Đồng thời, nên hạn chế các loại đồ uống có ga vì chúng có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ dưỡng chất của cơ thể.

Kiểm soát đường huyết

Việc theo dõi và kiểm soát tốt lượng đường trong máu là yếu tố quan trọng để ngăn ngừa tổn thương thận do bệnh tiểu đường.

Duy trì chế độ ăn cân bằng, giàu dinh dưỡng

Nên tăng cường rau xanh, trái cây, các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm theo mùa, đồng thời hạn chế thực phẩm chế biến sẵn để giảm gánh nặng cho thận.

Chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt giúp giảm gánh nặng cho thận và hỗ trợ duy trì chức năng thận khỏe mạnh.

Khám sức khỏe và tầm soát định kỳ

Những người có tiền sử gia đình mắc bệnh thận nên chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.

Tập thể dục và kiểm soát cân nặng

Hoạt động thể chất thường xuyên giúp duy trì cân nặng hợp lý, giảm nguy cơ các bệnh chuyển hóa và hạn chế áp lực lên chức năng thận.

Tránh hút thuốc và hạn chế rượu bia

Hút thuốc và lạm dụng rượu bia có thể làm suy giảm chức năng thận, đồng thời làm tăng nguy cơ nhiều bệnh lý nghiêm trọng khác.