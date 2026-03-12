Những thói quen hàng ngày làm tăng nguy cơ béo phì 12/03/2026 10:01

(PLO)- Những thói quen tưởng chừng vô hại trong sinh hoạt hằng ngày như bỏ bữa sáng, ăn khuya hay ngồi quá lâu trước màn hình có thể âm thầm làm rối loạn chuyển hóa, khiến nguy cơ béo phì tăng lên theo thời gian.

Podcast: Những thói quen hàng ngày làm tăng nguy cơ béo phì

Theo Doctor NDTV, béo phì không chỉ là vấn đề của chế độ ăn uống, mà còn là hệ quả của những thói quen nhỏ lặp lại mỗi ngày. Khi các hành vi không lành mạnh tích tụ theo thời gian, chúng có thể làm rối loạn chuyển hóa, thúc đẩy tích trữ mỡ và gia tăng nguy cơ thừa cân. Dưới đây là những thói quen phổ biến có thể đang âm thầm góp phần dẫn đến béo phì.

Bỏ bữa sáng

Việc bỏ bữa sáng có thể làm rối loạn quá trình điều hòa đường huyết trong cơ thể. Khi cơ thể thiếu năng lượng vào đầu ngày, bạn dễ ăn nhiều hơn vào các bữa sau, từ đó làm tăng nguy cơ tăng cân.

Ăn khuya

Thói quen ăn muộn vào ban đêm có thể làm rối loạn nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể, khiến quá trình chuyển hóa năng lượng kém hiệu quả và thúc đẩy tích tụ mỡ thừa.

Lối sống ít vận động

Ngồi quá lâu, đặc biệt trong môi trường làm việc văn phòng, làm giảm mức tiêu hao năng lượng của cơ thể. Tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến tăng cân và rối loạn chuyển hóa.

Lối sống ít vận động có thể làm tăng nguy cơ mắc béo phì

Dành quá nhiều thời gian trước màn hình

Việc sử dụng điện thoại, máy tính hoặc tivi trong thời gian dài không chỉ làm giảm hoạt động thể chất mà còn có liên quan đến sự gia tăng lượng mỡ tích trữ và rối loạn quá trình trao đổi chất.

Thường xuyên sử dụng đồ uống có đường

Nước ngọt, trà sữa hay các loại đồ uống nhiều đường cung cấp lượng calo lớn nhưng ít giá trị dinh dưỡng, góp phần làm tăng nguy cơ béo phì ở cả người lớn và trẻ em.

Ăn vặt mất kiểm soát

Thói quen ăn vặt liên tục, đặc biệt khi thiếu ngủ, có thể làm tăng hormone gây đói ghrelin và giảm hormone tạo cảm giác no leptin, khiến cơ thể dễ tiêu thụ nhiều thức ăn hơn mức cần thiết.

Tiêu thụ nhiều thực phẩm siêu chế biến

Các loại thực phẩm chế biến sẵn thường chứa nhiều đường, muối và chất béo. Việc sử dụng thường xuyên có thể dẫn đến ăn quá mức, làm tăng nhanh lượng calo nạp vào và thúc đẩy tăng cân.