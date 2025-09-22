Những lời khuyên hữu ích giúp ngăn ngừa béo phì ở trẻ em 22/09/2025 09:11

(PLO)- Béo phì ở trẻ em đang gia tăng đáng báo động. Hãy cùng khám phá những lời khuyên hữu ích, dễ thực hiện để giúp con bạn lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc.

Theo NDTV, phòng ngừa béo phì không có nghĩa là áp đặt những quy định hà khắc hay cấm đoán những món ăn yêu thích. Thay vào đó, nó đòi hỏi những thay đổi nhỏ, bền vững trong lối sống hàng ngày. Bằng cách tập trung vào việc phòng ngừa từ sớm, chúng ta có thể giúp trẻ em lớn lên khỏe mạnh, giảm thiểu gánh nặng bệnh tật liên quan đến béo phì trong tương lai.

Dưới đây là những lời khuyên hữu ích giúp ngăn ngừa béo phì ở trẻ em:

Bữa ăn lành mạnh, cân bằng tại nhà

Sự gia tăng của thực phẩm chế biến sẵn giàu calo nhưng ít dinh dưỡng là một trong những nguyên nhân chính gây ra béo phì ở trẻ em. Thay vì khoai tây chiên đóng gói và đồ uống có đường, hãy ưu tiên các bữa ăn giàu ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau củ, các loại đậu và protein nạc.

Theo Hội đồng Nghiên cứu Y học Ấn Độ (ICMR), một chế độ ăn giàu thực phẩm tự nhiên sẽ giúp trẻ phát triển khỏe mạnh và kiểm soát cân nặng tốt hơn.

Hạn chế ăn đường và đồ ăn vặt

Đồ uống có đường, kẹo và đồ ăn nhanh chứa nhiều calo rỗng, góp phần trực tiếp vào việc tăng cân. Nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhấn mạnh rằng việc giảm lượng đường tiêu thụ sẽ giúp giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường tuýp 2 và các vấn đề về răng miệng.

Thay vì cho trẻ ăn vặt hàng ngày, hãy dạy trẻ biết cách thưởng thức đồ ăn vặt một cách chừng mực. Bạn cũng có thể tự chế biến các món ăn vặt lành mạnh tại nhà thay vì mua đồ ăn chế biến sẵn.

Tăng cường hoạt động thể chất

Lười vận động là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây béo phì ở trẻ em. WHO khuyến nghị trẻ em nên vận động thể chất ít nhất 60 phút mỗi ngày ở mức độ vừa phải đến mạnh.

Các nghiên cứu được công bố bởi NCBI cho thấy tập thể dục thường xuyên giúp cải thiện quá trình trao đổi chất, tăng cường cơ bắp và xương, đồng thời giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh. Hãy biến các hoạt động ngoài trời như đạp xe, chơi bóng đá hay đi bộ cùng gia đình trở thành một phần của thói quen hàng ngày.

Giảm thời gian sử dụng màn hình

Việc dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, TV hoặc máy tính sẽ dẫn đến lối sống ít vận động, góp phần gây béo phì. ICMR cho rằng dành hơn 2 giờ mỗi ngày cho màn hình có liên quan đến nguy cơ béo phì cao hơn, do trẻ thường vừa xem vừa ăn vặt.

Hãy đặt giới hạn thời gian sử dụng màn hình (tối đa 1-2 giờ mỗi ngày) và khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động ngoại khóa hoặc chơi với bạn bè.

Làm gương cho trẻ

Trẻ em luôn học hỏi từ cha mẹ. Các nghiên cứu khẳng định rằng khi cha mẹ có lối sống lành mạnh, con cái cũng sẽ dễ dàng noi theo. WHO nhấn mạnh rằng thói quen của cha mẹ ảnh hưởng mạnh mẽ đến sở thích ăn uống và thói quen vận động của trẻ. Hãy cùng nhau dùng bữa, đi dạo thường xuyên và hạn chế đồ ăn vặt trong nhà để làm một tấm gương tích cực.

Giáo dục về khẩu phần ăn

Ăn quá nhiều là một nguyên nhân lớn gây béo phì. Trẻ em thường chưa nhận biết được khi nào mình đã no. Theo Viện Khoa học Y học Toàn Ấn Độ (AIIMS), việc ăn uống có ý thức và kiểm soát khẩu phần ăn hợp lý sẽ giúp ngăn ngừa việc nạp quá nhiều calo. Hãy chia khẩu phần ăn nhỏ hơn và khuyến khích trẻ lắng nghe cơ thể, thay vì ép con ăn hết mọi thứ trên đĩa.

Ưu tiên ngủ đủ giấc

Thiếu ngủ có liên quan trực tiếp đến việc tăng cân ở trẻ em. WHO khuyến nghị trẻ em từ 5 đến 13 tuổi nên ngủ đủ 9-11 tiếng mỗi đêm. Thiếu ngủ làm gián đoạn các hormone kiểm soát sự thèm ăn, khiến trẻ dễ ăn quá nhiều và tăng cân. Hãy thiết lập một lịch trình ngủ đều đặn và tránh cho trẻ tiếp xúc với màn hình ít nhất một tiếng trước khi đi ngủ để đảm bảo chất lượng giấc ngủ.