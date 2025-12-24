Những dấu hiệu nguy hiểm ở phòng gym mà nhiều người thường lờ đi 24/12/2025 07:59

(PLO)- Tập gym đúng cách giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ. Tuy nhiên, một số sai lầm phổ biến tại phòng tập lại có thể gây phản tác dụng.

Tập Gym quá sức sẽ gây tổn hại cho sức khỏe. Ảnh minh họa AI

Dưới đây là những thói quen xấu đã được chứng minh có thể gây hại cho trái tim người tập.

Tập luyện quá sức

Việc ép cơ thể vượt quá giới hạn mà không có sự chuẩn bị có thể gây nguy hiểm cho tim. Các nghiên cứu cho thấy vận động mạnh đột ngột dễ làm tăng nguy cơ mắc các biến cố tim mạch cấp tính.

Lời khuyên: Bạn nên khởi động từ 10 đến 15 phút với các hoạt động nhẹ nhàng trước khi chuyển sang bài tập cường độ cao.

Thiếu thời gian nghỉ ngơi

Không cho cơ thể thời gian phục hồi là một dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng. Theo PMC, cường độ tập cao mà không nghỉ ngơi đầy đủ sẽ làm thay đổi nhịp tim và huyết áp. Những yếu tố này cho thấy hệ tim mạch đang bị căng thẳng quá mức.

Lời khuyên: Hãy lên kế hoạch nghỉ ngơi ít nhất 1-2 ngày sau các buổi tập nặng.

Mất nước và mất cân bằng điện giải

Trong quá trình tập, cơ thể thường mất nước và chất điện giải. Đây là chất đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng tim. Sự mất cân bằng điện giải có thể gây áp lực lên tim mạch.

Bạn nên bổ sung nước trước, trong và sau khi tập. Ngoài ra, hãy cân nhắc sử dụng đồ uống giàu điện giải với lượng vừa phải nếu tập trong thời gian dài.

Sai kỹ thuật hoặc tư thế

Tập sai kỹ thuật gây áp lực không cần thiết lên hệ tim mạch. Các nghiên cứu chỉ ra rằng kỹ thuật thở không đúng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến huyết áp động mạch khi nâng tạ nặng.

Việc tham khảo ý kiến chuyên gia sẽ giúp bạn thực hiện đúng kỹ thuật và có nhịp thở phù hợp.

Bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo

Một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất là phớt lờ tín hiệu từ cơ thể. Việc cố gắng sức quá mức có thể gây ra biến cố tim mạch cấp tính, đặc biệt ở người có tiền sử bệnh lý.

Các dấu hiệu cảnh báo cần dừng tập ngay bao gồm: Đau hoặc khó chịu ở ngực, khó thở quá mức, chóng mặt, choáng váng, nhịp tim không đều hoặc mệt mỏi cực độ.