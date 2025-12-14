Uống cà phê đen thế nào để không lo huyết áp và tim mạch? 14/12/2025 07:23

(PLO)- Chuyên gia dinh dưỡng cho rằng nếu tiêu thụ có ý thức và vừa phải (2-3 tách mỗi ngày), cà phê đen mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, hỗ trợ chuyển hóa.

Cà phê đen là một trong những loại đồ uống phổ biến nhất trên toàn thế giới, nhưng nhiều người thắc mắc liệu nó có lợi cho sức khỏe tim mạch hay gây hại nhiều hơn.

Cà phê đen có lợi cho tim mạch. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Theo định nghĩa, cà phê đen được pha mà không có sữa, kem hoặc đường. Do đó, đây là một lựa chọn ít calo mà mọi người thường đưa vào thói quen buổi sáng.

Khi được tiêu thụ một cách có ý thức, cà phê đen có thể mang lại những lợi ích sức khỏe đáng kể, bao gồm tăng cường trao đổi chất và giảm cảm giác thèm ăn. Tuy nhiên, nó cũng có những tác dụng phụ đối với một số người.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, cà phê đen, nếu được tiêu thụ một cách có ý thức, thực sự có thể là một thức uống tốt cho tim mạch, nhưng bối cảnh và lượng tiêu thụ rất quan trọng.

Tác động ngắn hạn của cà phê đen đối với tim mạch

Cà phê đen chứa caffeine, một chất kích thích. Chất này dẫn đến tăng tạm thời huyết áp và nhịp tim khi uống từ 1 đến 3 tách. Sự tăng huyết áp do caffeine gây ra sẽ lớn hơn ở những người không thường xuyên uống caffeine so với người thường xuyên.

Nếu bạn chưa quen, hãy chuẩn bị tinh thần cho sự tăng huyết áp nhẹ sau khi uống một tách cà phê đậm đặc.

Tác hại lâu dài của cà phê đen

Cà phê chứa hỗn hợp các hợp chất hoạt tính sinh học, bao gồm polyphenol, diterpen và chất chống oxy hóa. Chúng đóng vai trò thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể. Theo ResearchGate, các hợp chất này có thể giúp kích thích sinh nhiệt, tăng cường tiêu hao năng lượng, tăng cường quá trình oxy hóa chất béo và giảm cảm giác thèm ăn. Điều này dẫn đến hiệu quả trao đổi chất tốt hơn và khả năng kiểm soát cân nặng.

Chuyên gia dinh dưỡng cho biết, uống cà phê đen ở mức độ vừa phải, khoảng 2-3 tách mỗi ngày, có liên quan đến kết quả tốt hơn về sức khỏe tim mạch. Những người thường xuyên uống cà phê thường phát triển khả năng dung nạp với tác dụng làm tăng huyết áp của caffeine. Việc uống cà phê lâu dài có liên quan đến nguy cơ suy tim, đột quỵ và bệnh động mạch vành thấp hơn, đặc biệt là khi uống cà phê không thêm đường, kem hoặc siro.

Cà phê ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch như thế nào?

Cà phê chứa các hợp chất hoạt tính sinh học, cùng với caffeine và chất chống oxy hóa, có thể ảnh hưởng đến chức năng tim và mạch máu theo cả hướng tích cực và tiêu cực.

Tác động tích cực: Việc thường xuyên uống cà phê với lượng vừa phải có thể làm giảm nguy cơ cao huyết áp, suy tim và rung nhĩ.

Các chất chống oxy hóa và axit phenolic trong cà phê có thể giúp giảm viêm, hỗ trợ chức năng mạch máu (nội mô) và cải thiện độ nhạy insulin. Tất cả đều tốt cho việc duy trì sức khỏe tim mạch.

Tạp chí MDPI cho biết, lượng caffeine tiêu thụ vừa phải, lên đến 400 mg mỗi ngày, được coi là an toàn đối với hầu hết người lớn.

Tác động tiêu cực: Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), ở những người bị tăng huyết áp nặng hoặc mắc bệnh tim mạch từ trước, uống nhiều có thể làm tăng nguy cơ. Vì vậy, cần uống điều độ và có sự giám sát y tế.

Theo PubMed, cà phê đun sôi có hàm lượng các hợp chất như diterpenes (chẳng hạn như cafestol và kahweol) cao hơn. Chất này có thể làm tăng LDL hay cholesterol xấu và làm xấu đi hồ sơ lipid.

Làm thế nào để uống cà phê đen một cách an toàn?

AHA cho biết khoảng 2-4 tách cà phê mỗi ngày (tùy thuộc vào độ đậm đặc) là an toàn và có thể liên quan đến nguy cơ tim mạch thấp nhất đối với nhiều người trưởng thành.

Tuy nhiên, nếu bạn bị tăng huyết áp không kiểm soát, một số bệnh tim mạch nhất định hoặc đang mang thai, hãy nói chuyện với bác sĩ về giới hạn caffeine an toàn. Hướng dẫn chính thức thường đặt mức tối đa khoảng 400 mg/ngày cho người trưởng thành khỏe mạnh và mức tối thiểu cho phụ nữ mang thai, theo AHA.