10 thói quen ăn uống lành mạnh và bền vững năm 2026 05/01/2026 14:51

(PLO)- Khởi đầu năm 2026 với 10 thói quen ăn uống lành mạnh giúp tăng cường năng lượng, sức khỏe đường ruột và hệ miễn dịch suốt cả năm.

Khi năm mới bắt đầu, nhiều người có động lực thiết lập lại và áp dụng những thói quen ăn uống lành mạnh hơn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sức khỏe tốt trong năm 2026 không phải là các chế độ ăn kiêng lỗi thời hay hạn chế khắc nghiệt. Thay vào đó là những lựa chọn thực phẩm đơn giản, bền vững và nhất quán.

Ưu tiên sức khỏe đường ruột bằng thực phẩm nguyên chất. Ảnh:AI.

Những thói quen ăn uống nhỏ hằng ngày có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho năng lượng, hệ tiêu hóa và sức khỏe tinh thần. Để có một năm 2026 khỏe mạnh, các chuyên gia đã chia sẻ 10 thói quen ăn uống giúp bạn biến đổi thành phiên bản tốt nhất.

Chuyên gia dinh dưỡng Shweta Shah (Ấn Độ) chia sẻ những thói quen tạo nên sự khác biệt cho sức khỏe tổng thể. Dưới đây là 10 thói quen nên duy trì trong năm 2026.

Bắt đầu ngày mới bằng việc bổ sung nước và hỗ trợ tiêu hóa

Hãy bắt đầu mỗi buổi sáng với một ly nước ấm pha hạt thì là và nho khô hoặc nước chanh. Thói quen này giúp khởi động tiêu hóa, cung cấp nước và kích hoạt quá trình trao đổi chất.

Ưu tiên sức khỏe đường ruột bằng thực phẩm nguyên chất

Hãy chọn các loại rau củ nấu chín nhẹ, thực phẩm lên men như sữa bơ và thảo mộc tự nhiên như thì là, nghệ, rau mùi. Hệ tiêu hóa tốt là nền tảng của hệ miễn dịch và năng lượng.

Giảm phụ thuộc vào đường và thực phẩm chế biến sẵn

Hạn chế tối đa đường tinh luyện và thực phẩm nhân tạo. Bạn có thể thỏa mãn cơn thèm ngọt bằng trái cây tươi, hạt chia hoặc các món ăn nhẹ bổ dưỡng theo phương pháp Ayurveda. Cách này giúp ổn định lượng đường trong máu.

Ăn uống có ý thức và dùng thực phẩm truyền thống

Hãy thực hành ăn uống chánh niệm: ngồi xuống, nhai chậm và thưởng thức bữa ăn mà không bị phân tâm. Ngoài ra, nên kết hợp sữa nghệ, trà thảo mộc và rau quả theo mùa để chữa lành, cân bằng cơ thể.

Tăng cường bữa ăn tự nấu tại nhà

Việc tự nấu ăn giúp bạn kiểm soát tốt lượng dầu, muối và nguyên liệu. Hãy đặt mục tiêu ít nhất 80% số bữa ăn trong tuần là tự nấu tại nhà.

Thực hành kiểm soát khẩu phần

Hãy múc ít hơn hai muỗng canh thức ăn so với lượng thường dùng, nhất là khi bạn có xu hướng ăn quá nhiều. Nên ăn chậm cho đến khi cơ thể cảm thấy no khoảng 80%.

Kiên định thay vì cầu toàn

Ăn uống lành mạnh là sự tiến bộ, không phải sự hoàn hảo. Bạn hãy thưởng thức các món ăn dịp lễ hội một cách có ý thức và sớm trở lại chế độ ăn thường ngày.

Tận dụng tác dụng của trái cây và rau củ

Tiêu thụ trái cây và rau củ nhiều màu sắc giúp cung cấp chất chống oxy hóa. Điều này tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa huyết áp cao, lo âu và tình trạng suy nghĩ quá mức.

Ưu tiên thực phẩm theo mùa và tại địa phương

Trái cây theo mùa tươi ngon, giàu dinh dưỡng và hỗ trợ thói quen ăn uống bền vững. Lựa chọn này cũng đảm bảo cơ thể hấp thụ tối đa các dưỡng chất.

Ngừng nhịn ăn gián đoạn

Thói quen nhịn ăn gián đoạn có thể gây hại cho quá trình trao đổi chất, làm tăng đường huyết. Đồng thời, phương pháp này làm giảm nồng độ canxi trong máu và ảnh hưởng đến mật độ xương.