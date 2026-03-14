Tại sao uống nước tăng lực lại thấy mệt mỏi và buồn ngủ? 14/03/2026 11:31

(PLO)- Nước tăng lực giúp tăng năng lượng tức thì nhưng hiệu quả thường biến mất nhanh chóng.

Hàm lượng đường và caffeine trong nước tăng lực cao gây gián đoạn giấc ngủ và khiến bạn mệt mỏi hơn.

Hàm lượng caffeine cao trong nước tăng lực có thể gây mất nước. Ảnh: AI.

Dưới đây là một số lý do tại sao uống nước tăng lực lại thấy mệt mỏi và buồn ngủ.

Mất nước

Hàm lượng caffeine cao trong nước tăng lực có thể gây mất nước. Các dấu hiệu mất nước nhẹ bao gồm nước tiểu sẫm màu, khô miệng, mệt mỏi, đau đầu, chuột rút hoặc khát nước.

Trường hợp nghiêm trọng hơn, bạn có thể bị mê sảng, chóng mặt, da khô, ngất xỉu, tăng thông khí hoặc nhịp tim nhanh.

Hạ đường huyết đột ngột

Hầu hết nước tăng lực chứa nhiều đường như fructose hoặc glucose. Lượng đường trong máu sẽ tăng đột ngột ngay sau khi uống.

Điều này dẫn đến tình trạng hạ đường huyết phản ứng, còn gọi là "sốc đường huyết". Triệu chứng gồm mệt mỏi và giảm tỉnh táo, thường xảy ra sau 1 đến 2 giờ tiêu thụ.

Hội chứng cai caffeine

Nếu thường xuyên sử dụng, bạn sẽ gặp triệu chứng cai caffeine khi giảm lượng tiêu thụ. Các biểu hiện gồm cáu kỉnh, khó tập trung, buồn ngủ, đau đầu hoặc buồn nôn.

Khả năng dung nạp caffeine

Caffeine có thể gây nghiện nên cơ thể sẽ dần quen với tác dụng của nó. Người dùng thường xuyên cần nhiều caffeine hơn để duy trì sự tỉnh táo.

Hiện tượng nhờn thuốc dẫn đến buồn ngủ và mệt mỏi. Khi đó, đồ uống này không còn tác dụng tăng năng lượng, khiến bạn vẫn mệt mỏi như trước.

Rối loạn chu kỳ giấc ngủ

Nước tăng lực giúp tỉnh táo tạm thời nhưng làm rối loạn giấc ngủ về lâu dài. Tiêu thụ nhiều caffeine gây buồn ngủ ban ngày, mất ngủ hoặc giấc ngủ kém chất lượng.

Nước tăng lực hoạt động như thế nào?

Đồ uống này tăng năng lượng thông qua caffeine và các chất kích thích như glucose. Một khẩu phần 240ml thường chứa từ 80 đến 150 mg caffeine.

Caffeine ức chế adenosine, một chất hóa học tự nhiên gây ngủ trong cơ thể. Ngoài ra, sản phẩm thường chứa vitamin B, nhân sâm hoặc taurine để tăng cường năng lượng.

Ai nên tránh xa nước tăng lực?

Phụ nữ mang thai, người đang cho con bú hoặc người mắc các bệnh sau nên thận trọng:

Lo âu.

Đang dùng thuốc kích thích hoặc thuốc hen suyễn.

Trào ngược dạ dày thực quản (GERD).

Bệnh tim, tăng huyết áp, mất ngủ hoặc loét dạ dày.

Cách tăng năng lượng không cần caffeine

Bạn có thể duy trì năng lượng bằng các cách lành mạnh sau:

Tập thể dục thường xuyên.

Giảm rượu bia và ngủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm.

Ăn nhiều bữa nhỏ thay vì tập trung vào vài bữa lớn.

Tắt thiết bị điện tử một giờ trước khi đi ngủ.

Quản lý căng thẳng bằng cách hít thở sâu và luôn giữ đủ nước cho cơ thể.