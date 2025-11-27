Vì sao uống nước tăng lực lại khiến cơ thể mệt mỏi hơn? 27/11/2025 10:14

(PLO)- Đồ uống tăng lực có thể giúp bạn tỉnh táo và lấy lại năng lượng ngay lập tức, nhưng thường khiến cơ thể tụt năng lượng sau đó.

Đồ uống tăng lực được quảng cáo là "thần dược" vực dậy năng lượng tức thì. Tuy nhiên, sự hưng phấn do lượng đường và caffeine khổng lồ mang lại thường chỉ là cơn "sốc" ngắn ngủi. Hậu quả sau đó có thể khiến cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi cùng cực, thậm chí gây ra những rối loạn sức khỏe nghiêm trọng.

Lạm dụng nước tăng lực sẽ không tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa AI

Với hàm lượng chất kích thích và đường cực cao, nước tăng lực không chỉ làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ mà còn tiềm ẩn 5 nguy cơ dưới đây khiến bạn càng thêm kiệt sức. Dưới đây là 5 vấn đề sức khỏe khiến bạn mệt mỏi sau khi dùng đồ uống tăng lực.

Mất nước nghiêm trọng

Do hàm lượng caffeine rất cao, đồ uống tăng lực có đặc tính lợi tiểu mạnh. Điều này dẫn đến tình trạng mất nước hay còn gọi là thiếu hụt dịch cơ thể. Tình trạng này xảy ra khi lượng nước và chất lỏng bài tiết ra ngoài nhiều hơn so với lượng tiêu thụ.

Các dấu hiệu của mất nước nhẹ bao gồm: Nước tiểu đậm màu, khô miệng, cảm giác khát nước, mệt mỏi, đau đầu và chuột rút cơ bắp. Trong trường hợp mất nước nghiêm trọng, người dùng có thể đối mặt với da cực kỳ khô, chóng mặt, ngất xỉu, tăng thông khí. Ngoài ra, có thể gặp nhịp tim nhanh, thiếu lưu lượng máu, không thể tiểu tiện và mê sảng (rối loạn nhận thức, lú lẫn, mất phương hướng).

Sụp đổ đường huyết (Hạ đường huyết phản ứng)

Hầu hết các loại đồ uống tăng lực đều chứa hàm lượng đường cực lớn như fructose, glucose hoặc siro ngô có hàm lượng fructose cao. Các nghiên cứu chỉ ra rằng lượng đường trong máu sẽ tăng vọt nhanh chóng sau khi sử dụng các loại đồ uống này.

Đáng lưu ý, hiện tượng này có thể dẫn đến hạ đường huyết phản ứng, thường được gọi là "sụp đổ đường huyết" (sugar crash). Đây là tình trạng lượng đường trong máu giảm xuống mức thấp một cách đột ngột. Tình trạng này xảy ra sau khi cơ thể tiêu thụ một lượng lớn carbohydrate. Các triệu chứng điển hình bao gồm mệt mỏi, giảm khả năng tập trung, và thường xảy ra trong vòng 1-2 giờ sau khi uống.

Hội chứng cai caffeine

Việc thường xuyên sử dụng nước tăng lực có thể dẫn đến sự phụ thuộc vào caffeine. Nếu bạn đột ngột giảm hoặc ngưng sử dụng, cơ thể sẽ xuất hiện các triệu chứng của hội chứng cai caffeine. Chính điều này khiến người dùng gặp khó khăn khi muốn cắt giảm lượng tiêu thụ.

Các triệu chứng cai caffeine bao gồm: Mệt mỏi, buồn ngủ, đau đầu, cáu kỉnh, tức giận, khó tập trung, buồn nôn và các vấn đề tiêu hóa khác.

Khả năng dung nạp caffeine (Lờn thuốc)

Vì caffeine là chất gây nghiện, cơ thể bạn có thể dần quen với tác dụng kích thích của nó theo thời gian. Những người thường xuyên uống đồ uống tăng lực có chứa caffeine sẽ cần một lượng caffeine lớn hơn để đạt được mức năng lượng hoặc sự tỉnh táo như ban đầu.

Dung nạp caffeine có thể dẫn đến tình trạng buồn ngủ, khó tập trung và mệt mỏi. Khi đã "lờn thuốc", nước tăng lực sẽ không còn khả năng giúp tăng mức năng lượng, khiến bạn vẫn cảm thấy kiệt sức như trước.

Rối loạn chu kỳ giấc ngủ

Mặc dù đồ uống tăng lực có thể cung cấp sự tỉnh táo tạm thời sau một đêm thiếu ngủ, nhưng về lâu dài, chúng sẽ làm gián đoạn nghiêm trọng chu kỳ giấc ngủ. Điều này khiến bạn mệt mỏi và uể oải vào ban ngày.

Tiêu thụ quá nhiều caffeine có mối liên hệ mật thiết với các rối loạn và triệu chứng liên quan đến giấc ngủ. Ví dụ như mất ngủ (khó đi vào giấc ngủ hoặc khó duy trì giấc ngủ), thức giấc giữa đêm, giấc ngủ kém chất lượng và buồn ngủ ban ngày.