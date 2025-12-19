7 cách tự nhiên giúp tăng năng lượng không cần caffeine 19/12/2025 14:36

Việc thiếu năng lượng có thể do lịch trình bận rộn, thiếu ngủ hoặc ốm đau. Tuy nhiên, việc tiêu thụ thực phẩm nhiều đường không phải là lựa chọn tốt. Chúng thường dẫn đến tình trạng mệt mỏi sau đó.

Uống một cốc nước để bổ sung cho cơ thê. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Dưới đây là những cách tự nhiên giúp tăng năng lượng mà không cần đến caffeine.

Uống một cốc nước để bổ sung cho cơ thể

Tình trạng mất nước nhẹ là nguyên nhân phổ biến gây cảm giác uể oải. Nước giúp mọi hệ thống trong cơ thể hoạt động bình thường. Đây được coi là thức uống tốt nhất để giữ nước. Việc bổ sung đủ nước giúp cải thiện hiệu suất thể thao, sự tập trung và nhận thức.

Đi dạo

Đi bộ có thể tăng sự tỉnh táo bằng cách tăng lưu lượng máu và nồng độ oxy. Hoạt động này giải phóng endorphin tự nhiên như serotonin và dopamine. Đi bộ ít nhất 150 phút mỗi tuần giúp cải thiện sức bền và sức khỏe tinh thần. Đi bộ ngoài trời đặc biệt có lợi cho tâm trạng và mức năng lượng của bạn.

Ăn bữa nhẹ bổ dưỡng

Thực phẩm giàu protein, chất xơ giúp tăng năng lượng hiệu quả. Chúng cung cấp dưỡng chất lành mạnh và giúp cơ thể hấp thụ đường chậm hơn thực phẩm tinh chế. Các món ăn nhiều đường có thể cung cấp năng lượng nhanh nhưng dễ gây suy giảm đột ngột.

Để bổ sung năng lượng lành mạnh, bạn hãy thử: Các loại hạt. Trái cây (loại có hàm lượng nước cao). Rau xanh. Đậu nành Edamame. Hạt diêm mạch hoặc thực phẩm nguyên hạt. Trứng. Đậu và đậu lăng.

Ngủ một giấc ngắn

Ngủ ngắn được chứng minh giúp giảm tác động của việc thiếu ngủ. Thói quen này tăng cường hiệu suất tinh thần và thể chất. Thời gian ngủ trưa lý tưởng nên từ 20 đến 30 phút. Ngủ quá lâu có thể gây uể oải và ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm.

Tập thể dục

Tập thể dục cường độ vừa phải giúp giảm cảm giác mệt mỏi về lâu dài. Thậm chí chỉ cần 20 đến 40 phút vận động cũng giúp tăng cường sức sống. Hoạt động này cải thiện cách tế bào sản xuất năng lượng và thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn.

Giãn cơ

Một buổi giãn cơ ngắn có thể tăng lưu lượng máu và cải thiện mức năng lượng. Nghiên cứu cho thấy 10 phút giãn cơ trong giờ làm việc giúp tăng sức sống. Hoạt động này còn giảm mệt mỏi, đau nhức cơ thể và lo lắng cho người lao động.

Giảm căng thẳng

Căng thẳng kéo dài gây bất lợi đến hệ thần kinh và nội tiết, làm tăng mệt mỏi. Các biện pháp giảm căng thẳng bao gồm: Ngủ đủ giấc mỗi đêm. Thiền. Tập thể dục thường xuyên. Giao lưu với bạn bè hoặc người thân. Thái cực quyền hoặc Yoga.

Thúc đẩy năng lượng dài hạn

Nhiều thói quen tăng năng lượng nhanh cũng có tác dụng lâu dài nếu duy trì thường xuyên. Bạn nên uống đủ nước, ăn uống lành mạnh và kiểm soát căng thẳng. Đặc biệt, hãy hạn chế đồ ăn nhiều đường và thực phẩm chế biến sẵn.

Cách quản lý tình trạng thiếu năng lượng mãn tính

Mệt mỏi được coi là mãn tính nếu kéo dài hơn sáu tháng. Nguyên nhân có thể do lối sống hoặc các bệnh lý tiềm ẩn. Việc điều trị phụ thuộc vào nguyên nhân cụ thể. Nếu bạn mệt mỏi kéo dài, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để được đánh giá chính xác.