7 loại thực phẩm giàu Creatine giúp tăng cường sức mạnh và năng lượng

Creatine là một loại axit amin quan trọng mà cơ thể tự sản xuất một phần và phần còn lại cần được bổ sung từ chế độ ăn uống. Dưới đây là 7 loại thực phẩm giàu creatine mà bạn có thể dễ dàng thêm vào thực đơn hàng ngày.
Theo VERYWELLHEALTH
(PLO)- Ăn thực phẩm giàu creatine giúp sản sinh năng lượng, cải thiện sức mạnh cơ bắp và khối lượng xương, tăng cường chức năng nhận thức và giảm lượng đường trong máu.
Creatine là một loại axit amin quan trọng mà cơ thể tự sản xuất một phần và phần còn lại cần được bổ sung từ chế độ ăn uống. Dưới đây là 7 loại thực phẩm giàu creatine mà bạn có thể dễ dàng thêm vào thực đơn hàng ngày.