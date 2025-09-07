7 loại thực phẩm giàu Creatine giúp tăng cường sức mạnh và năng lượng 07/09/2025 11:47

Creatine là một loại axit amin quan trọng mà cơ thể tự sản xuất một phần và phần còn lại cần được bổ sung từ chế độ ăn uống. Dưới đây là 7 loại thực phẩm giàu creatine mà bạn có thể dễ dàng thêm vào thực đơn hàng ngày.