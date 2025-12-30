7 loại trái cây giàu sắt và vitamin C giúp giảm nguy cơ thiếu máu 30/12/2025 08:39

(PLO)- Thiếu máu có thể bắt nguồn từ chế độ ăn thiếu khoa học. Những loại trái cây giàu sắt kết hợp vitamin C là giải pháp đơn giản giúp tăng hấp thu sắt và hỗ trợ quá trình tạo máu tự nhiên.

Theo The Times of India, thiếu máu thường bắt đầu do thiếu sắt trong thời gian dài, nhưng việc cơ thể hấp thu được bao nhiêu sắt mới là điều quan trọng. Sắt có trong thực vật khó hấp thu hơn và cần vitamin C hỗ trợ để đi vào máu hiệu quả. Vì vậy, kết hợp trái cây giàu sắt với trái cây chứa nhiều vitamin C là cách đơn giản giúp tăng khả năng hấp thu sắt, từ đó cải thiện sức khỏe máu và hệ tuần hoàn.

Dưới đây là những cặp trái cây vừa dễ tìm, vừa giúp tối ưu khả năng hấp thụ sắt mỗi ngày.

Lựu và ổi

Lựu là nguồn cung cấp sắt không heme cùng nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho hệ tuần hoàn. Khi ăn kèm ổi – loại quả giàu vitamin C hàng đầu – quá trình tạo hồng cầu được hỗ trợ hiệu quả hơn, đồng thời giảm cảm giác mệt mỏi do thiếu máu.

Chà là và cam

Chà là chứa hàm lượng sắt khá cao so với nhiều loại trái cây khác, đặc biệt phù hợp cho người ăn chay. Cam tươi bổ sung vitamin C giúp giải phóng và tăng khả năng hấp thụ sắt, hạn chế tình trạng sắt bị đào thải khỏi cơ thể.

Nho khô và kiwi

Nho khô không chỉ giàu sắt mà còn cung cấp năng lượng nhanh nhờ đường tự nhiên. Kiwi với hàm lượng vitamin C dồi dào giúp cơ thể tận dụng tối đa lượng sắt này, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa và tăng sức đề kháng.

Sung khô và dâu tây

Sung khô có kích thước nhỏ nhưng lại chứa lượng sắt đáng kể. Khi kết hợp với dâu tây – loại quả giàu vitamin C và axit hữu cơ – khả năng hấp thụ sắt được cải thiện rõ rệt, đặc biệt có lợi cho phụ nữ và người thiếu máu nhẹ.

Dưa hấu và chanh

Dưa hấu cung cấp sắt ở mức vừa phải và giúp cơ thể duy trì trạng thái đủ nước. Thêm vài giọt nước cốt chanh sẽ bổ sung vitamin C, hỗ trợ sắt đi vào máu hiệu quả hơn, đồng thời tạo hương vị dễ uống.

Táo và quýt

Táo chứa sắt và chất xơ giúp ổn định đường huyết, trong khi quýt mang lại nguồn vitamin C tự nhiên giúp tăng khả năng hấp thu sắt. Đây là sự kết hợp phù hợp cho bữa phụ hằng ngày.

Chuối và dứa

Chuối cung cấp sắt cùng vitamin B6 hỗ trợ tạo hồng cầu. Dứa giàu vitamin C và enzyme bromelain giúp cải thiện hấp thu dưỡng chất, góp phần giảm nguy cơ thiếu máu do hấp thu kém.

Để hấp thu sắt hiệu quả hơn, nên hạn chế uống trà, cà phê ngay sau khi ăn trái cây giàu sắt. Việc kết hợp đúng thực phẩm và duy trì thói quen ăn uống khoa học sẽ giúp phòng ngừa thiếu máu một cách tự nhiên và bền vững.