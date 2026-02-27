Cẩn trọng với 6 loại thực phẩm này khi đang điều trị bệnh tim mạch 27/02/2026 09:16

(PLO)- Khi nói đến sức khỏe tim mạch, chúng ta thường được khuyên ăn nhiều trái cây, rau xanh và ít thực phẩm chế biến.

Tuy nhiên, dinh dưỡng hiếm khi phù hợp với tất cả mọi người bị bệnh tim mạch. Một loại thực phẩm có lợi cho người này có thể không phù hợp với người khác. Điều này đặc biệt đúng khi xét đến các bệnh lý nền và thuốc đang sử dụng. Cách cơ thể xử lý muối, kali và các chất dinh dưỡng khác khác nhau tùy thuộc vào chức năng tim và thận.

Bưởi có thể tốt cho sức khỏe nhưng lại làm thay đổi cách gan chuyển hóa một số loại thuốc. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Bác sĩ Dmitry Yaranov (Ấn Độ) là chuyên gia ghép tim về suy tim giai đoạn cuối. Ông đã chỉ ra 6 loại thực phẩm "lành mạnh" có thể gây hại cho tim của người có bệnh nền. Ông giải thích: "Không phải những thực phẩm này có hại. Mà là tim, thận và thuốc bạn đang dùng làm thay đổi cách cơ thể xử lý muối, kali và quá trình trao đổi chất".

Chuối

Theo Tiến sĩ Yaranov, chuối có hàm lượng kali tự nhiên cao, có lợi cho tim và cơ bắp. Tuy nhiên, nếu thận hoạt động không tốt hoặc bạn đang dùng thuốc suy tim, cơ thể khó điều chỉnh mức kali. Ông giải thích: "Lượng kali cao. Nếu thận của bạn gặp vấn đề hoặc bạn đang dùng spironolactone hoặc ARNI, lượng kali có thể tích tụ quá cao".

Bưởi

Bưởi có thể tốt cho sức khỏe nhưng lại làm thay đổi cách gan chuyển hóa một số loại thuốc. Điều này đặc biệt nguy hiểm sau khi ghép tạng. Nếu không kiểm soát, nồng độ thuốc trong cơ thể có thể tăng cao vượt mức an toàn. "Bưởi làm thay đổi cách gan chuyển hóa thuốc. Nó có thể đẩy nồng độ thuốc vượt quá mức an toàn", bác sĩ Yaranov nhấn mạnh.

Rau bina

Giống như chuối, rau bina chứa nhiều kali và ảnh hưởng đến độ đặc của thuốc làm loãng máu. Dù giàu chất dinh dưỡng, người bệnh nên tiêu thụ ở mức vừa phải. Bác sĩ tim mạch chỉ ra: "Rau bina cũng chứa nhiều kali và nó ảnh hưởng đến độ đặc của warfarin. Nó tốt cho sức khỏe nhưng cần sự ổn định".

Nước tương

Tiến sĩ Yaranov nhấn mạnh nước tương chủ yếu cấu tạo từ natri. Chất này có thể làm tăng đáng kể tình trạng giữ nước trong cơ thể. Ông giải thích: "Đây là natri nguyên chất. Một bữa tối ăn sushi có thể dẫn đến tình trạng giữ nước hai pound và gây khó thở".

Cam thảo

Cam thảo thường có trong trà thảo dược và thực phẩm chức năng. Nó có thể âm thầm làm tăng huyết áp và giảm nồng độ kali. Bác sĩ tim mạch nhấn mạnh: "Cam thảo đen thật sự làm tăng huyết áp và giảm kali. Nó được giấu trong trà và thực phẩm chức năng".

Rượu vang đỏ

Tiến sĩ Yaranov nhấn mạnh rượu, bao gồm cả rượu vang đỏ, đều độc hại trực tiếp đối với tim. Trong một số trường hợp, đây chính là nguyên nhân khiến tim bị suy yếu. "Rượu là chất độc trực tiếp đối với tim. Đối với một số người, đó là lý do khiến tim bị suy yếu ngay từ đầu", ông nói.

Cuối cùng, bác sĩ tim mạch nhấn mạnh không có thực phẩm nào tốt hay xấu tuyệt đối. Phản ứng của cơ thể phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe cá nhân và thuốc kê đơn. Ông kết luận: "Thức ăn tương tác với các chỉ số xét nghiệm, thuốc men và tim mạch của bạn. Hãy hiểu rõ cơ thể mình và chủ động phòng ngừa".