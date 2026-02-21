Uống cà phê mỗi ngày giúp làm chậm quá trình lão hóa sinh học 21/02/2026 12:18

(PLO)- Thói quen uống cà phê hằng ngày của bạn có thể mang lại nhiều lợi ích hơn là chỉ sự tỉnh táo.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống khoảng ba tách cà phê mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ, suy giảm nhận thức và một số loại ung thư.

Uống 3-4 tách cà phê mỗi ngày giúp làm chậm lão hóa tế bào. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Một nghiên cứu mới cũng liên kết cà phê với việc làm chậm quá trình lão hóa sinh học, giúp cải thiện tuổi thọ.

Uống 3-4 tách cà phê mỗi ngày giúp làm chậm lão hóa tế bào

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí BMJ Mental Health bao gồm 436 người mắc các bệnh lý tâm thần nghiêm trọng. Những người tham gia uống từ ba đến bốn tách cà phê mỗi ngày có tuổi sinh học trẻ hơn khoảng năm năm so với người không uống.

Tuổi sinh học đo lường tuổi của các tế bào trong cơ thể. Các tế bào già hơn có nguy cơ mắc nhiều bệnh lý như ung thư, chứng mất trí nhớ và bệnh tim mạch.

Vì đây là nghiên cứu quan sát nên không thể chứng minh cà phê trực tiếp làm chậm quá trình lão hóa. Tuy nhiên, phát hiện này củng cố thêm bằng chứng cho thấy cà phê có thể hỗ trợ sức khỏe tổng thể và quá trình lão hóa lành mạnh.

"Điều này phù hợp với các nghiên cứu trên dân số nói chung. Nó cho thấy cà phê là một yếu tố lối sống dễ tiếp cận, có thể mang lại lợi ích cho quá trình lão hóa tế bào", ông Vid Mlakar, đồng tác giả nghiên cứu tại Đại học King's College London, cho biết.

Vì sao cà phê hỗ trợ quá trình lão hóa lành mạnh?

Đây không phải lần đầu tiên các nhà nghiên cứu liên kết việc tiêu thụ cà phê ở mức độ vừa phải với quá trình lão hóa. Một nghiên cứu năm 2025 cũng cho thấy cà phê hỗ trợ quá trình lão hóa lành mạnh ở phụ nữ, trong khi trà hay cà phê tách caffeine thì không.

"Các polyphenol trong cà phê có thể có tác dụng chống oxy hóa và kháng viêm. Ngoài ra, uống cà phê vừa phải giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính như tiểu đường và bệnh tim", bà Diana Guevara, giám sát viên dinh dưỡng tại UTHealth Houston, chia sẻ.

Bà Guevara cho biết thêm, dù lợi ích rất hấp dẫn nhưng cần nhiều nghiên cứu hơn để hiểu rõ tại sao cà phê giúp làm chậm quá trình lão hóa sinh học.

Uống quá nhiều cà phê có thể làm mất đi lợi ích

Lợi ích của cà phê đối với lão hóa sinh học giảm dần sau khi uống quá bốn tách mỗi ngày. Một lời giải thích khả thi là tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể gây ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ.

Chất lượng giấc ngủ kém có liên quan đến việc đẩy nhanh lão hóa não và tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Điều quan trọng là caffeine tác động đến mỗi người khác nhau.

Theo Tiến sĩ Lee Ryan (Đại học Arizona), một số người có thể bị rối loạn giấc ngủ dù chỉ dùng một lượng nhỏ caffeine. "Giấc ngủ vô cùng quan trọng đối với sức khỏe não bộ. Bạn không nên làm những việc gây rối loạn giấc ngủ của mình", ông Ryan nói.

Uống bao nhiêu cà phê là quá nhiều?

Dù cà phê có nhiều lợi ích, nhưng quá nhiều caffeine có thể dẫn đến huyết áp cao, tim đập nhanh, lo lắng và buồn nôn.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) khuyến cáo nên hạn chế lượng caffeine tiêu thụ hằng ngày ở mức 400 mg. Lượng này tương đương khoảng bốn cốc cà phê (loại 8 ounce) để tránh những hậu quả tiêu cực.