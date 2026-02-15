Uống cà phê buổi sáng sai cách có thể gây hại cho xương khớp 15/02/2026 10:39

(PLO)- Thói quen uống cà phê ngay sau khi thức dậy, nhất là khi bụng đói, có thể gây ra những vấn đề tiềm ẩn đối với sức khỏe xương khớp.

Nhiều người coi cà phê là thức uống không thể thiếu để tăng cường năng lượng và chống lại cơn buồn ngủ. Dù giúp tỉnh táo, loại thức uống chứa caffeine này có thể gây tác dụng phụ nếu tiêu thụ không đúng thời điểm.

Uống cà phê vào sáng sớm còn có tác dụng phụ khác đối với sức khỏe khớp của bạn. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Việc uống cà phê vào buổi sáng, đặc biệt là khi bụng đói hoặc cơ thể thiếu nước, không hề vô hại như nhiều người vẫn tưởng.

Tiến sĩ Rohan Goyal, chuyên gia về y học tái tạo tại Nuvana, cho biết cà phê buổi sáng có thể làm trầm trọng thêm các bệnh lý khớp ở những nhóm người dễ bị tổn thương. "Mọi người thường không cho rằng cà phê buổi sáng có hại, nhưng đối với một số người, nó có thể làm tăng nhanh các cơn đau khớp," ông lưu ý.

Tại sao cà phê có thể không tốt cho sức khỏe?

Caffeine có tác dụng kích thích giúp cơ thể tỉnh táo nhanh chóng. Tuy nhiên, nó còn ảnh hưởng đến sinh lý cơ thể kéo dài hơn cả trạng thái tỉnh táo đơn thuần.

Tiến sĩ Goyal tiết lộ: "Caffeine kích thích hệ thần kinh và tạm thời làm tăng nồng độ cortisol và adrenaline". Các hormone gây căng thẳng này tăng cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự nhạy cảm của cơ thể.

Thói quen uống cà phê buổi sáng làm tăng độ nhạy cảm của khớp. Đối với những người đang bị viêm nhiễm, mất nước hoặc thiếu ngủ, thói quen này làm tăng tình trạng cứng khớp và đau nhức. Tình trạng này thường xảy ra ở các khớp nhỏ như bàn tay, đầu gối và mắt cá chân.

Mất nước là yếu tố quan trọng khác. Cơ thể vốn dĩ bị mất nước nhẹ sau một đêm ngủ dài. "Uống cà phê trước khi uống nước hoặc ăn sáng khi cơ thể thiếu nước có thể làm giảm lớp đệm giữa các khớp và khiến cơn đau nghiêm trọng hơn", bác sĩ chia sẻ. Vì vậy, người dùng cần bổ sung nước trước và không nên uống cà phê ngay sau khi thức dậy.

Điều này mang đến góc nhìn mới cho những người có thói quen kết thúc thời gian nhịn ăn qua đêm bằng đồ uống chứa caffeine. Bác sĩ khuyên nên uống nhiều nước và tránh uống cà phê khi bụng đói. Bạn không cần loại bỏ hoàn toàn cà phê, nhưng cần điều chỉnh cách uống.

Một lý do khác khiến xương khớp yếu đi là việc uống quá nhiều cà phê có thể cản trở sự hấp thụ canxi. Theo thời gian, điều này gây suy nhược và ảnh hưởng mật độ xương. Nguy cơ này cao hơn ở người trên 35 tuổi, phụ nữ sắp mãn kinh hoặc người thiếu vitamin D.

Dấu hiệu cảnh báo các vấn đề về đau khớp

Tiến sĩ Goyal nhấn mạnh một số dấu hiệu cần được xử lý kịp thời để ngăn ngừa các vấn đề lâu dài:

Cứng khớp buổi sáng kéo dài hơn 20-30 phút.

Sưng, nóng hoặc đỏ quanh khớp.

Cảm giác lách cách hoặc rít khi chuyển động.

Đau khi leo cầu thang hoặc đứng dậy sau khi ngồi.

Giảm sức nắm hoặc khó mở nắp lọ.

Đau gót chân hoặc mắt cá chân dai dẳng khi thức dậy.

Đau đầu gối sau khi ngồi lâu như khi xem phim hoặc đi xe hơi.

Đau lưng tái phát sau khi ngủ dậy.