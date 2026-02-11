Giải mã thời điểm vàng uống cà phê 11/02/2026 09:46

(PLO)-Một nghiên cứu quy mô lớn kéo dài hơn bốn thập kỷ đã chỉ ra rằng việc duy trì thói quen uống cà phê mỗi ngày từ 2 đến 3 ly có thể giúp bảo vệ não bộ khỏi căn bệnh sa sút trí tuệ.

Nghiên cứu của Đại học Loughborough (Anh) chỉ ra, những người tiêu thụ lượng caffeine vừa phải từ cà phê có khả năng phòng tránh sa sút trí tuệ tốt hơn hẳn.

Đặc biệt, hiệu quả bảo vệ mạnh mẽ nhất được ghi nhận ở nhóm người từ 75 tuổi trở xuống, giảm nguy cơ mắc bệnh tới 35% nếu họ tiêu thụ khoảng 250mg đến 300mg caffeine hàng ngày, tương đương 2-3 ly cà phê.

Một chi tiết đáng lưu ý là những người uống cà phê không chứa caffeine (decaf) lại có tốc độ suy giảm trí nhớ nhanh hơn.

Các nhà nghiên cứu tin rằng điều này không phải do loại cà phê đó gây hại, mà vì nhiều người thường chuyển sang uống decaf sau khi gặp các vấn đề về giấc ngủ, huyết áp cao hoặc rối loạn nhịp tim, những yếu tố vốn dĩ đã liên quan mật thiết đến sự suy giảm nhận thức.

Về mặt sinh học, caffeine hoạt động bằng cách ngăn chặn adenosine, một chất làm giảm hoạt động của các chất dẫn truyền thần kinh như dopamine và acetylcholine. Khi chúng ta già đi hoặc mắc bệnh Alzheimer, các chất dẫn truyền này hoạt động kém hiệu quả, và tác dụng kích thích của caffeine giúp bù đắp sự suy giảm đó.

Ngoài ra, caffeine còn giúp giảm viêm và điều tiết quá trình chuyển hóa đường trong máu. Nghiên cứu cũng phát hiện những người uống hơn hai ly cà phê mỗi ngày suốt đời có mức độ tích tụ mảng bám amyloid độc hại, tác nhân gây bệnh Alzheimer thấp hơn trong não.

Cà phê chứa các hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mạch máu và làm chậm quá trình lão hóa não bộ.