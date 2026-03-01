4 loại thực phẩm từ sữa tốt cho người cholesterol cao và mỡ máu 01/03/2026 14:40

(PLO)- Nhiều người cho rằng các thực phẩm từ sữa không tốt cho sức khỏe vì hàm lượng cholesterol cao.

Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy thực phẩm từ sữa vẫn cung cấp protein và dưỡng chất quý giá cho cả người bị cholesterol cao. Bạn hoàn toàn có thể kiểm soát cholesterol nếu chọn sản phẩm ít béo và ăn uống điều độ.

Lượng protein trong sữa chua Hy Lạp cao gần gấp đôi loại thông thường. Ảnh: AI

Sữa chua Hy Lạp không béo

Quá trình lọc độc đáo giúp loại bỏ nước whey, tạo kết cấu đặc sánh. Lượng protein trong sữa chua Hy Lạp cao gần gấp đôi loại thông thường. Một hộp 137 g chứa khoảng 16 g protein.

Sữa chua chứa lợi khuẩn hỗ trợ sức khỏe đường ruột và giảm hấp thụ cholesterol. Các nghiên cứu cho thấy men vi sinh giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và giữ ổn định cholesterol tốt. Bạn nên chọn loại không béo để hỗ trợ tim mạch, có thể dùng thay kem chua hoặc mayonnaise. Nếu thấy vị chua gắt, hãy thêm quả mọng hoặc các loại hạt để tạo vị ngọt tự nhiên.

Skyr

Skyr là sản phẩm sữa lên men truyền thống của Iceland. Loại này được làm từ sữa tách béo với men sống và lọc bỏ nước whey.

Dù là phô mai mềm nhưng Skyr thường được ăn như sữa chua. Hầu hết các loại Skyr nguyên chất có hàm lượng béo thấp tự nhiên và giàu protein. Sản phẩm này cũng chứa men vi sinh giúp duy trì mức cholesterol khỏe mạnh.

Phô mai tươi ít béo

Phô mai tươi (cottage cheese) làm từ sữa không béo nên chứa ít chất béo bão hòa. Sản phẩm giàu casein và protein whey, rất dễ tiêu hóa.

Bạn có thể dùng phô mai tươi cho cả món mặn và món ngọt: Xay nhuyễn làm nền cho nước chấm hoặc sốt mì Ý. Trộn vào trứng bác hoặc khoai tây nghiền. Ăn kèm bánh mì nướng bơ, dưa chuột hoặc trái cây. Sử dụng trong bánh phô mai, muffin hoặc bánh kếp. Rưới thêm dầu ô liu để tăng cường chất béo lành mạnh.

Sữa ít béo hoặc tách béo

Để kiểm soát cholesterol, bạn nên chọn các loại sữa theo hướng dẫn sau: Sữa ít béo 1%: 8 g protein và 1,4 g chất béo bão hòa mỗi cốc. Sữa bơ (từ sữa không béo hoặc 1% béo): 3,4 g protein và 0,5 g chất béo bão hòa trên 100 g. Sữa tách béo: 8,4 g protein và 0,1 g chất béo bão hòa mỗi cốc.

Bạn có thể thử sữa siêu lọc hoặc sữa đặc không béo. Ưu tiên sản phẩm có hàm lượng chất béo bão hòa không quá 1 g mỗi cốc. Nếu đang quen uống sữa nguyên kem, hãy chuyển dần sang loại 2%, 1% rồi mới đến sữa tách béo để vị giác thích nghi.

Vì sao loại sản phẩm từ sữa quan trọng với cholesterol?

Sản phẩm nguyên kem chứa nhiều chất béo bão hòa, dễ làm tăng cholesterol LDL (xấu). Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) khuyến nghị dùng loại ít béo hoặc không béo. Bạn nên hạn chế chất béo bão hòa dưới 6% lượng calo hàng ngày. Với chế độ ăn 2.000 calo, con số này tương đương khoảng 13 g mỗi ngày.

Mẹo chọn sản phẩm sữa tốt cho tim mạch

Khi mua sắm, bạn nên ưu tiên các đặc điểm: Không béo (tách béo) hoặc ít béo (1%). Không thêm hương vị, không đường và ít natri. Giàu protein…