Nên uống gì từ sáng đến tối để tránh mất nước trong mùa nắng nóng? 27/05/2026 10:01

(PLO)- Trong những ngày nắng nóng gay gắt, việc uống đúng loại nước vào đúng thời điểm có thể giúp cơ thể duy trì năng lượng, hạn chế mất nước và giảm nguy cơ say nắng nguy hiểm.

Theo Times Now, nắng nóng kéo dài khiến cơ thể mất nước và điện giải nhanh hơn bình thường, làm tăng nguy cơ mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, chuột rút, thậm chí say nắng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, để giữ cơ thể đủ nước trong mùa hè, bạn nên bổ sung chất lỏng đúng thời điểm thay vì chỉ uống nhiều nước khi đã khát.

Từ sáng sớm đến trước khi đi ngủ, lựa chọn đồ uống phù hợp có thể trở thành "lá chắn" giúp cơ thể duy trì năng lượng và chống mất nước hiệu quả trong mùa hè.

Buổi sáng: Khởi động cơ thể bằng nước

Sau một đêm ngủ dài, cơ thể thường rơi vào trạng thái thiếu nước nhẹ. Ngay sau khi thức dậy, nên uống 1-2 ly nước để hỗ trợ tuần hoàn và kích hoạt trao đổi chất.

Các lựa chọn phù hợp gồm: nước lọc, nước chanh pha loãng, nước dừa, đồ uống điện giải nhẹ.

Trong đó, nước dừa giúp bổ sung kali và khoáng chất tự nhiên, hỗ trợ bù nước hiệu quả trong thời tiết nóng.

Bữa sáng: Ưu tiên thực phẩm giàu nước

Bổ sung nước không chỉ đến từ đồ uống mà còn từ thực phẩm hằng ngày. Một bữa sáng giàu nước và khoáng chất sẽ giúp cơ thể duy trì năng lượng tốt hơn dưới thời tiết oi bức.

Nên ưu tiên:

Dưa hấu, dưa lưới

Dưa chuột

Cam, bưởi, các loại quả mọng

Sữa chua, sữa bơ hoặc lassi

Những thực phẩm này vừa giúp làm mát cơ thể, vừa hỗ trợ cân bằng điện giải tự nhiên.

Giữa trưa: Tăng cường bù điện giải

Đây là thời điểm cơ thể đổ nhiều mồ hôi nhất và dễ mất natri, kali qua da. Nếu làm việc ngoài trời hoặc vận động nhiều, bạn nên tăng cường các loại nước giúp bù điện giải như:

Nước chanh tươi

Sữa bơ

Nước điện giải tự pha

Dung dịch ORS khi cần thiết

Các bác sĩ cảnh báo, nếu xuất hiện các dấu hiệu như: mệt lả, chóng mặt, tim đập nhanh, chuột rút, nước tiểu sẫm màu thì cơ thể có thể đang rơi vào tình trạng mất nước.

Buổi chiều: Hạn chế đồ uống gây mất nước

Khi trời nắng gắt, nên giảm tiêu thụ: cà phê, trà đặc, rượu bia, nước ngọt có ga, nước tăng lực

Các loại đồ uống chứa nhiều caffeine hoặc cồn có thể làm cơ thể đào thải nước nhanh hơn. Nếu uống cà phê hoặc trà, nên bổ sung thêm nước lọc để cân bằng lượng chất lỏng.

Buổi tối: Bù nước từ từ sau một ngày nóng bức

Sau khi đi ngoài trời về, không nên uống quá nhiều nước cùng lúc vì có thể gây đầy bụng hoặc mất cân bằng điện giải. Thay vào đó, hãy bổ sung nước từ từ bằng:

Nước dừa

Sinh tố trái cây

Canh rau

Đồ uống thảo mộc

Trái cây mọng nước

Những người vừa vận động nhiều hoặc tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao nên ưu tiên các loại nước có chứa điện giải.

Trước khi ngủ: Giữ cơ thể đủ nước suốt đêm

Tình trạng mất nước vẫn có thể tiếp diễn vào ban đêm, nhất là khi ngủ trong phòng nóng hoặc thiếu thông gió. Bạn có thể uống một lượng nhỏ nước trước khi ngủ để duy trì độ ẩm cho cơ thể.

Ngoài ra, nên bổ sung: sữa chua, trái cây mát, rau xanh trong bữa tối để hỗ trợ điều hòa thân nhiệt và giúp cơ thể dễ chịu hơn khi ngủ.

Ai cần đặc biệt cẩn trọng?

Một số nhóm có nguy cơ mất nước và say nắng cao hơn gồm:

Người cao tuổi

Trẻ nhỏ

Phụ nữ mang thai

Người lao động ngoài trời

Vận động viên

Người mắc bệnh tim mạch hoặc tiểu đường

Các chuyên gia khuyến cáo những đối tượng này nên uống nước đều đặn suốt cả ngày, không đợi đến khi cảm thấy khát mới bổ sung nước.