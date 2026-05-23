Uống nước trong bữa ăn thế nào để không hại dạ dày? 23/05/2026 15:22

(PLO)- Nhiều người có thói quen uống nước trong bữa ăn cơm và chuyên gia tiêu hóa cảnh báo việc này có thể gây tác dụng ngược nếu thực hiện sai cách.

Nhiều gia đình hiện nay có thói quen uống nước trong bữa ăn. Thói quen này gây nhiều tranh cãi về việc liệu có lợi cho sức khỏe hay âm thầm làm hại hệ tiêu hóa. Một số ý kiến cho rằng nước giúp thức ăn dễ nuốt hơn. Ngược lại, nhiều người lo ngại thói quen này gây đầy hơi và ợ chua.

Việc uống quá nhiều nước khi ăn có thể dẫn đến chứng đầy hơi hoặc nặng bụng. Ảnh: AI.



Để làm rõ vấn đề, Tiến sĩ Rubal Gupta, Phó Giám đốc khoa tiêu hóa tại Bệnh viện Fortis, Faridabad đã giải đáp các thắc mắc và xóa bỏ những quan niệm sai lầm phổ biến.

Lợi ích của việc uống nước đúng cách trong bữa ăn

Tiến sĩ Rubal Gupta lưu ý, việc nhấp từng ngụm nhỏ nước trong bữa ăn mang lại nhiều lợi ích. Điều này khác hoàn toàn với việc uống một lượng nước lớn.

Uống từng ngụm nhỏ giúp làm mềm thức ăn và giúp nuốt dễ dàng hơn. Cách này hỗ trợ thức ăn di chuyển trơn tru qua dạ dày và ruột. Khi ăn thực phẩm khô hoặc nhiều chất xơ, việc nhấp nước giúp quá trình ăn uống thoải mái hơn. Ngoài ra, thói quen này giúp kiểm soát cảm giác no, giảm nguy cơ ăn quá nhiều.

Nước có làm loãng dịch tiêu hóa không?

Nhiều người lo ngại uống nước trong khi ăn sẽ làm loãng axit dạ dày và các enzyme tiêu hóa. Họ cho rằng điều này khiến hệ tiêu hóa suy yếu hoặc hoạt động chậm hơn.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Gupta khẳng định quan niệm này không chính xác. Tiến sĩ Gupta nói: "Có rất ít bằng chứng cho thấy lượng nước bình thường trong bữa ăn làm suy yếu axit dạ dày ở người khỏe mạnh. Cơ thể luôn tự điều chỉnh các dịch tiết tiêu hóa một cách tự nhiên".

Do đó, ở người khỏe mạnh, việc uống một chút nước không ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tiêu hóa.

Tác hại khi uống quá nhiều nước trong bữa ăn

Chuyên gia khuyến cáo không nên uống một lượng nước lớn cùng lúc trong bữa ăn. Uống quá nhiều nước có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa.

Việc uống quá nhiều nước khi ăn có thể dẫn đến chứng đầy hơi hoặc nặng bụng. Thói quen này cũng làm tăng nguy cơ trào ngược axit ở một số người. Đồng thời, nó khiến hệ tiêu hóa có cảm giác chậm chạp tạm thời.

Lời khuyên từ chuyên gia tiêu hóa

Để bảo vệ hệ tiêu hóa, Tiến sĩ Gupta đưa ra các lời khuyên cụ thể cho người dân.

Bạn nên nhấp từng ngụm nhỏ thay vì uống nhanh những ly nước lớn. Nên dùng nước ở nhiệt độ phòng hoặc nước ấm thay vì nước đá lạnh trong bữa ăn.

Những người mắc chứng ợ chua, trào ngược dạ dày thực quản (GERD) cần lưu ý. Người bị hội chứng ruột kích thích (IBS) hoặc khó tiêu cũng nên tự theo dõi để điều chỉnh.

Chuyên gia khuyến cáo nên tránh các thái cực cực đoan như nhịn uống hoàn toàn hoặc uống quá nhiều. Nếu thức ăn khô hoặc khó nuốt, bạn hoàn toàn có thể nhấp vài ngụm nước.