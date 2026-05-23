Điều gì xảy ra với huyết áp khi bạn thường xuyên uống nước chanh? 23/05/2026 14:34

(PLO)- Uống nước chanh mỗi ngày không chỉ giúp giải khát mà còn có thể hỗ trợ ổn định huyết áp, cải thiện tuần hoàn và tăng cường sức khỏe tim mạch.

Theo Verywell Health, uống nước chanh thường xuyên không chỉ giúp giải khát mà còn có thể mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch và huyết áp. Nhờ chứa vitamin C, kali, axit citric cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa, nước chanh được cho là hỗ trợ thư giãn mạch máu, cải thiện tuần hoàn và góp phần duy trì huyết áp ổn định.

1. Có thể giúp hạ huyết áp

Nước chanh chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho tim mạch như vitamin C, kali và axit citric. Những hợp chất này hỗ trợ làm giãn mạch máu, từ đó giảm áp lực lên thành mạch và góp phần kiểm soát huyết áp.

Nghiên cứu cho thấy uống nước chanh có thể giúp giảm huyết áp. Ảnh: Getty

Một số nghiên cứu ban đầu cho thấy việc tiêu thụ chanh thường xuyên kết hợp vận động có thể mang lại tác động tích cực đối với huyết áp. Tuy nhiên, phần lớn nghiên cứu hiện nay vẫn còn giới hạn và cần thêm bằng chứng trên người để khẳng định hiệu quả rõ ràng.

2. Giúp cơ thể đủ nước, hỗ trợ tim mạch

Uống nước chanh trong ngày giúp tăng lượng nước nạp vào cơ thể, hỗ trợ duy trì trạng thái đủ nước, yếu tố quan trọng đối với sức khỏe tim mạch và huyết áp ổn định.

Nhiều nghiên cứu cho thấy tình trạng mất nước kéo dài có liên quan đến nguy cơ tăng huyết áp. Khi cơ thể được cấp đủ nước, hệ tuần hoàn hoạt động hiệu quả hơn và giảm áp lực lên mạch máu.

3. Hạn chế tình trạng giữ nước và đầy hơi

Mặc dù nghe có vẻ nghịch lý, uống đủ nước lại giúp cơ thể giảm tích nước. Khi bị mất nước, cơ thể có xu hướng giữ lại chất lỏng để bù đắp, từ đó làm tăng áp lực lên thành mạch.

Chanh là nguồn cung cấp kali tự nhiên, khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong cân bằng chất lỏng và điều hòa huyết áp. Nhờ đó, nước chanh có thể hỗ trợ hạn chế tình trạng giữ nước và đầy hơi.

4. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Duy trì đủ nước cũng góp phần hỗ trợ kiểm soát cân nặng, yếu tố có liên quan mật thiết đến huyết áp.

Uống nước trước bữa ăn có thể giúp tạo cảm giác no, từ đó giảm lượng calo tiêu thụ. Theo thời gian, thói quen này hỗ trợ duy trì cân nặng hợp lý và giảm nguy cơ tăng huyết áp do thừa cân, béo phì.

5. Có thể giúp giảm phụ thuộc vào caffeine

Một số nghiên cứu cho thấy hương chanh có thể giúp cải thiện sự tỉnh táo và tâm trạng. Với những người muốn hạn chế caffeine, thay thế một phần cà phê bằng nước chanh ấm có thể là lựa chọn phù hợp.

Việc giảm tiêu thụ caffeine ở một số người cũng có thể giúp hạn chế tình trạng tăng huyết áp tạm thời sau khi uống cà phê.

Những thực phẩm, đồ uống khác hỗ trợ hạ huyết áp

Ngoài nước chanh, một số thực phẩm và đồ uống khác cũng được cho là có lợi cho việc kiểm soát huyết áp, bao gồm:

Hạt chia: Giàu chất xơ, khoáng chất và chất chống oxy hóa, có thể hỗ trợ cải thiện huyết áp.

Giàu chất xơ, khoáng chất và chất chống oxy hóa, có thể hỗ trợ cải thiện huyết áp. Trà xanh: Chứa catechin giúp giảm viêm và hỗ trợ bảo vệ mạch máu.

Chứa catechin giúp giảm viêm và hỗ trợ bảo vệ mạch máu. Nước ép củ dền: Giàu nitrat tự nhiên, giúp giãn mạch và cải thiện lưu thông máu.

Giàu nitrat tự nhiên, giúp giãn mạch và cải thiện lưu thông máu. Nghệ: Curcumin trong nghệ có đặc tính chống viêm, hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Dù nước chanh có thể mang lại nhiều lợi ích, đây không phải là phương pháp thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp. Nếu bạn có bệnh lý tim mạch hoặc huyết áp cao, nên tham khảo ý kiến bác sĩ để có chế độ ăn uống và điều trị phù hợp.