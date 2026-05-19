4 loại đồ uống điện giải tự nhiên giúp bù nước nhanh chóng cho cơ thể 19/05/2026 14:46

(PLO)- Nắng nóng kéo dài khiến cơ thể dễ mất nước và kiệt sức, vì vậy bổ sung các loại đồ uống điện giải tự nhiên là cách đơn giản giúp duy trì năng lượng và bảo vệ sức khỏe hiệu quả.

Theo Times Now, trong điều kiện thời tiết oi bức, việc chỉ uống nước lọc đôi khi chưa đủ để cơ thể phục hồi hoàn toàn, đặc biệt khi lượng lớn khoáng chất bị thất thoát qua mồ hôi.

Các chất điện giải như natri, kali, magiê và canxi đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng chất lỏng, hỗ trợ hoạt động thần kinh, cơ bắp và giữ ổn định năng lượng cho cơ thể. Khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao, cơ thể dễ rơi vào tình trạng thiếu hụt điện giải, gây mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, chuột rút hoặc thậm chí kiệt sức do nóng.

Cơ thể không chỉ cần nước trong mùa hè nắng gắt, mà còn cần được bổ sung điện giải đúng cách để luôn tỉnh táo, khỏe khoắn và đủ năng lượng.

Thay vì sử dụng các loại nước ngọt có ga hay đồ uống nhiều đường, các chuyên gia khuyến khích ưu tiên những loại thức uống điện giải tự nhiên để bù nước an toàn và hiệu quả hơn trong mùa hè.

Vì sao cần bổ sung điện giải khi trời nắng nóng?

Đổ mồ hôi nhiều khiến cơ thể không chỉ mất nước mà còn thất thoát lượng lớn khoáng chất thiết yếu. Nếu không được bổ sung kịp thời, tình trạng mất nước có thể ảnh hưởng đến huyết áp, chức năng cơ bắp và khả năng điều hòa thân nhiệt.

Những nhóm có nguy cơ mất nước cao gồm trẻ nhỏ, người cao tuổi, người lao động ngoài trời và người thường xuyên vận động dưới thời tiết nắng nóng.

Dưới đây là 4 loại đồ uống điện giải tự nhiên được chuyên gia đánh giá cao trong việc hỗ trợ bù nước cho cơ thể.

Nước dừa

Nước dừa được xem là một trong những thức uống bù điện giải tự nhiên tốt nhất hiện nay. Loại nước này giàu kali, đồng thời chứa natri, magiê và canxi giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi lượng khoáng chất đã mất qua mồ hôi.

Một ly nước dừa có thể cung cấp hơn 400 mg kali, hỗ trợ duy trì cân bằng nước và hạn chế tình trạng mệt mỏi trong ngày nắng nóng. Ngoài ra, nước dừa còn ít đường và không chứa phụ gia nhân tạo như nhiều loại nước thể thao đóng chai.

Nước ép trái cây tươi

Các loại nước ép như cam, dưa hấu hay bưởi chứa nhiều nước, vitamin và kali tự nhiên, giúp cơ thể vừa bổ sung chất lỏng vừa phục hồi năng lượng.

Nước cam cung cấp carbohydrate hỗ trợ cơ thể lấy lại sức sau khi hoạt động ngoài trời, trong khi nước dưa hấu giúp giải nhiệt và bổ sung thêm chất chống oxy hóa.

Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý nước ép trái cây thường chứa ít natri, nên có thể chưa đủ để bù hoàn toàn lượng điện giải mất đi nếu cơ thể đổ mồ hôi quá nhiều.

Sữa

Ít người biết rằng sữa cũng là một loại đồ uống giàu điện giải tự nhiên nhờ chứa kali, canxi, natri và magiê. Sự kết hợp giữa protein, carbohydrate và khoáng chất giúp cơ thể giữ nước lâu hơn so với nước lọc thông thường.

Sữa ít béo hoặc sữa bơ ướp lạnh có thể trở thành lựa chọn phù hợp sau khi vận động hoặc tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao, đồng thời hỗ trợ làm mát cơ thể trong mùa hè.

Sinh tố trái cây

Sinh tố làm từ chuối, dưa hấu, cam hoặc các loại quả mọng không chỉ cung cấp nước mà còn bổ sung nhiều chất điện giải cần thiết cho cơ thể.

Khi kết hợp cùng sữa chua, sữa tươi hoặc nước dừa, giá trị dinh dưỡng và khả năng phục hồi năng lượng của sinh tố sẽ được tăng lên đáng kể. Với những người vận động nhiều hoặc làm việc ngoài trời lâu, có thể thêm một chút muối để hỗ trợ bù điện giải hiệu quả hơn.

Ngoài khả năng cấp nước, sinh tố còn giúp giảm cảm giác mệt mỏi và hỗ trợ tiêu hóa trong những ngày nắng nóng kéo dài.

Ai cần thận trọng khi dùng đồ uống điện giải?

Dù mang lại nhiều lợi ích, đồ uống điện giải không phù hợp với tất cả mọi người. Những người mắc bệnh thận, huyết áp cao, suy tim hoặc đang phải kiểm soát lượng natri và kali nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên, đặc biệt với các sản phẩm đóng chai chế biến sẵn.

Các chuyên gia cho biết, trong thời tiết nắng nóng kéo dài, việc bù nước đúng cách không chỉ đơn thuần là uống đủ nước mà còn cần bổ sung điện giải hợp lý để giúp cơ thể duy trì năng lượng, hạn chế chuột rút, mệt mỏi và nguy cơ kiệt sức do nhiệt.