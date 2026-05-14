6 loại thực phẩm nên ăn ít hơn sau tuổi 50 để có sức khỏe tốt hơn 14/05/2026 14:15

(PLO)- Sau tuổi 50, lựa chọn thực phẩm mỗi ngày không chỉ ảnh hưởng đến cân nặng mà còn quyết định sức khỏe tim mạch, trí nhớ và tốc độ lão hóa của cơ thể.

Theo Verywell Health, bước sang tuổi 50 cơ thể bắt đầu có nhiều thay đổi về quá trình trao đổi chất, tim mạch, cơ xương và khả năng phục hồi. Vì vậy, chế độ ăn uống không chỉ ảnh hưởng đến cân nặng mà còn tác động trực tiếp đến nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch hay suy giảm nhận thức.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị người lớn tuổi nên hạn chế thực phẩm chứa nhiều muối, đường bổ sung, chất béo không lành mạnh và thực phẩm siêu chế biến để duy trì sức khỏe lâu dài.

Tuổi càng cao, cơ thể càng nhạy cảm với thực phẩm nhiều đường, muối và chất béo xấu, vì vậy ăn đúng cách chính là chìa khóa để sống khỏe sau tuổi 50. Ảnh: Getty

1. Thực phẩm chứa nhiều natri (muối)

Những món ăn mặn quen thuộc như snack, mì gói hay thực phẩm đóng hộp có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp, tình trạng phổ biến ở người trên 50 tuổi. Việc tiêu thụ quá nhiều natri còn khiến tim và thận phải hoạt động nhiều hơn, làm tăng nguy cơ đột quỵ và bệnh tim mạch.

Các thực phẩm nên hạn chế gồm:

Khoai tây chiên, bánh snack mặn

Pizza đông lạnh

Súp đóng hộp

Nước sốt chế biến sẵn

Các bữa ăn đông lạnh

2. Thực phẩm giàu chất béo bão hòa

Khi tuổi tác tăng lên, cơ thể khó chuyển hóa chất béo kém lành mạnh hơn trước. Chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tăng cholesterol "xấu".

Những thực phẩm nên ăn ít hơn:

Thịt đỏ nhiều mỡ

Xúc xích, thịt xông khói, thịt nguội

Thịt lợn nhiều mỡ

Gia cầm còn da

Bơ, kem béo

Đồ chiên rán

Dầu cọ và dầu dừa công nghiệp

3. Thực phẩm chứa nhiều đường bổ sung

Tiêu thụ quá nhiều đường không chỉ làm tăng nguy cơ tiểu đường mà còn thúc đẩy viêm nhiễm, tăng cân và ảnh hưởng đến chức năng não bộ khi về già.

Các nguồn đường bổ sung phổ biến gồm:

Bánh ngọt, bánh quy

Sữa chua có hương vị

Ngũ cốc ăn sáng nhiều đường

Thanh granola, snack ngọt

Nước ngọt, trà sữa, cà phê pha sẵn

4. Thực phẩm siêu chế biến

Thực phẩm siêu chế biến thường chứa nhiều muối, đường, chất béo và phụ gia. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy nhóm thực phẩm này có thể làm tăng viêm trong cơ thể và đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Những món nên hạn chế:

Mì ăn liền

Xúc xích công nghiệp

Bánh mì sản xuất công nghiệp

Bột yến mạch ăn liền nhiều phụ gia

Bơ đậu phộng chế biến sẵn

5. Rượu bia

Khả năng chuyển hóa rượu giảm dần theo tuổi tác khiến người trên 50 tuổi dễ bị ảnh hưởng hơn dù uống cùng một lượng như trước đây. Uống nhiều rượu có thể làm tăng nguy cơ suy giảm trí nhớ, té ngã và tương tác với thuốc điều trị bệnh.

Việc hạn chế rượu bia sẽ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, bảo vệ gan và giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

6. Thực phẩm chứa "calo rỗng"

Sau tuổi 50, tốc độ trao đổi chất giảm xuống khiến cơ thể dễ tăng cân hơn. Những thực phẩm chứa nhiều calo nhưng ít giá trị dinh dưỡng có thể làm tăng mỡ nội tạng và gây thiếu hụt dưỡng chất cần thiết.

Các thực phẩm nên hạn chế:

Kẹo ngọt

Bánh quy

Bánh kem, bánh ngọt

Đồ ăn nhanh nhiều đường và chất béo

Nên ăn gì nhiều hơn sau tuổi 50?

Để duy trì sức khỏe, người trên 50 tuổi nên ưu tiên thực phẩm tươi, ít chế biến và giàu dinh dưỡng. Đặc biệt, cần bổ sung đủ protein để hạn chế mất cơ và duy trì sức khỏe xương khớp.

Những nhóm thực phẩm nên tăng cường gồm: Trái cây tươi, rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, sữa và các sản phẩm ít béo, thịt nạc, cá, các nguồn protein thực vật như đậu, hạt.

Một chế độ ăn uống cân bằng kết hợp vận động hợp lý không chỉ giúp duy trì cân nặng mà còn hỗ trợ tăng cường miễn dịch, bảo vệ tim mạch và cải thiện chất lượng sống khi tuổi tác tăng lên.