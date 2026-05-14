Điều gì xảy ra với lượng đường trong máu khi bạn bỏ bữa sáng? 14/05/2026 07:59

(PLO)- Bỏ bữa sáng tưởng vô hại nhưng có thể khiến đường huyết dao động mạnh hơn, làm tăng cảm giác mệt mỏi, thèm ăn và ảnh hưởng đến năng lượng suốt cả ngày.

Theo Verywell Health, bỏ bữa sáng không chỉ khiến bạn nhanh đói hơn mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng kiểm soát đường huyết trong suốt cả ngày. Với nhiều người, đặc biệt là người có nguy cơ tiểu đường hoặc kháng insulin, thói quen này có thể gây ra những biến động âm thầm nhưng đáng chú ý.

Bỏ bữa sáng có thể dẫn đến lượng đường trong máu cao hơn vào cuối ngày. Ảnh: Getty

1. Đường huyết dễ tăng mạnh hơn sau ăn

Khi bỏ bữa sáng, cơ thể có xu hướng phản ứng kém hơn với carbohydrate ở các bữa sau, khiến đường huyết tăng cao hơn vào bữa trưa hoặc tối.

2. Gan tiếp tục giải phóng glucose

Không ăn sáng khiến gan kéo dài quá trình giải phóng glucose dự trữ để duy trì năng lượng, làm đường huyết lúc đói hoặc giữa buổi sáng tăng cao hơn.

3. Dễ mệt mỏi và thèm ăn về cuối ngày

Bạn có thể cảm thấy tỉnh táo lúc đầu, nhưng sau đó cơ thể dễ rơi vào trạng thái thiếu năng lượng, thèm đồ ngọt hoặc ăn quá nhiều vào buổi tối.

4. Độ nhạy insulin có thể suy giảm

Cơ thể xử lý insulin hiệu quả nhất vào buổi sáng. Việc thường xuyên bỏ bữa sáng có thể làm giảm khả năng kiểm soát đường huyết tự nhiên này.

5. Không phải ai cũng bị ảnh hưởng giống nhau

Một số người vẫn cảm thấy ổn khi ăn muộn, nhưng người bị tiền tiểu đường, kháng insulin hoặc đường huyết thất thường thường nhạy cảm hơn với việc bỏ bữa.

6. Ăn gì vào bữa sáng cũng rất quan trọng

Một bữa sáng giàu protein, chất xơ và chất béo lành mạnh có thể giúp ổn định đường huyết, giảm cảm giác thèm ăn và duy trì năng lượng tốt hơn suốt cả ngày.