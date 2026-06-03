Điểm danh những loại thảo dược giàu magie đến bất ngờ 03/06/2026 12:38

(PLO)- Nhiều loại thảo mộc thông thường là nguồn cung cấp magie dồi dào và có thể giúp bạn đáp ứng nhu cầu khoáng chất hàng ngày.

Hầu hết người lớn cần khoảng 310-420 miligam magie mỗi ngày. Phụ nữ mang thai có thể cần nhiều hơn.

Mặc dù các loại thảo mộc khô có thể là nguồn cung cấp magie dồi dào, nhưng chúng thường được ăn với số lượng nhỏ. Ảnh: Health.



Mặc dù các loại thảo mộc khô có thể là nguồn cung cấp magie dồi dào, nhưng chúng thường được ăn với số lượng nhỏ. Chúng không thể thay thế các loại thực phẩm như hạt, quả hạch hay các loại đậu. Tuy nhiên, việc sử dụng thảo mộc thường xuyên vẫn giúp tăng lượng magie hấp thụ, đồng thời bổ sung hương vị và chất chống oxy hóa cho bữa ăn.

Lá rau mùi khô

Lá rau mùi khô, còn gọi là ngò tây, là một trong những loại thảo mộc có hàm lượng magie cao nhất. Điều này một phần là do quá trình sấy khô loại bỏ hầu hết nước, làm cho các chất dinh dưỡng trở nên cô đặc hơn.

Nó cũng cung cấp vitamin C và K, kali và các hợp chất thực vật giúp bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương.

Lá rau mùi khô có vị chua nhẹ và rất hợp khi dùng trong súp, cà ri, các món cơm và salsa.

Hẹ sấy đông lạnh

Ngoài magie, hẹ còn cung cấp vitamin A, C và K, cùng với kali và sắt. Chúng cũng chứa các hợp chất lưu huỳnh có đặc tính chống viêm và kháng khuẩn.

Hẹ tây giúp tăng thêm hương vị nhẹ nhàng như hành tây cho trứng, khoai tây, súp, nước chấm và salad. Hẹ tây sấy khô có nồng độ chất dinh dưỡng cao hơn hẹ tươi, giúp bổ sung nhiều dưỡng chất hơn dù chỉ dùng lượng nhỏ.

Húng quế tươi

Húng quế tươi thường được dùng trong sốt pesto, mì ống, salad, bánh mì sandwich và các công thức nấu ăn có cà chua.

Cùng với magie, húng quế cung cấp vitamin A và K, cũng như các hợp chất chống oxy hóa như axit rosmarinic. Nghiên cứu cho thấy axit rosmarinic có thể có đặc tính kháng virus và chống viêm, và có thể mang lại lợi ích cho bệnh loét và viêm khớp.

Bạc hà tươi

Bạc hà lục được biết đến với hương vị và mùi thơm sảng khoái. Giống như húng quế, bạc hà lục cung cấp axit rosmarinic và các hợp chất chống oxy hóa khác. Nó cũng đã được nghiên cứu về tiềm năng làm giảm buồn nôn và khó chịu đường tiêu hóa.

Hãy thử thêm bạc hà vào trà, sinh tố, sữa chua, salad trái cây và các món ăn từ ngũ cốc để bổ sung một lượng nhỏ magie.

Thì là tươi

Thì là có hương vị tươi mát, hơi ngọt và cung cấp magie cùng với vitamin A và C.

Nó rất hợp với cá, khoai tây, rau củ, súp và các loại nước sốt làm từ sữa chua. Để có hương vị ngon nhất, hãy thêm thì là vào gần cuối quá trình nấu hoặc dùng thì là tươi để trang trí.

Rau mùi tây khô

Rau mùi tây dại là một loại thảo mộc tinh tế thường được sử dụng trong ẩm thực Pháp. Nó có hương vị nhẹ nhàng, tương tự như rau mùi tây thông thường nhưng thoang thoảng mùi cam thảo.

Ngoài magie, rau mùi tây còn cung cấp vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa. Hãy thử dùng nó trong các món trứng, hải sản, rau củ, súp và nước sốt.

Cách tăng cường lượng magie hấp thụ bằng các loại thảo mộc và gia vị

Dưới đây là một vài cách sử dụng các loại thảo mộc và gia vị để bổ sung một lượng nhỏ magie vào bữa ăn của bạn:

Thêm các loại thảo mộc khô như rau mùi, cây xô thơm, hẹ hoặc ngò tây vào súp, món hầm, rau củ nướng và các món ăn từ ngũ cốc.

Hãy sử dụng các loại thảo mộc tươi như húng quế, thì là, mùi tây hoặc bạc hà trong các món salad, nước sốt, sinh tố và các loại nước chấm làm từ sữa chua.

Rắc các loại thảo mộc lên món ăn trước khi dùng để tăng hương vị, chất chống oxy hóa và một lượng nhỏ magie.

Pha trà bạc hà bằng cách ngâm lá bạc hà tươi hoặc khô trong nước nóng.

Khi có thể, hãy sử dụng các loại thảo mộc và gia vị để nêm nếm thức ăn thay cho một phần muối.

Kết hợp các loại thảo mộc với các loại thực phẩm giàu magie như đậu, đậu lăng, các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt và rau lá xanh.