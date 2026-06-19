Thói quen buổi sáng tưởng đơn giản nhưng giúp đường ruột thay đổi rõ rệt 19/06/2026 14:19

(PLO)- Một lựa chọn đơn giản vào bữa sáng có thể tạo khác biệt đáng kể cho sức khỏe đường ruột, và trái cây chính là gợi ý dễ áp dụng nhất.

Theo Times Now, nhiều người thường bắt đầu buổi sáng bằng cà phê, một bữa ăn vội vàng, hoặc thậm chí bỏ bữa. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng một thói quen đơn giản hơn nhiều có thể mang lại lợi ích rõ rệt cho hệ tiêu hóa: ăn 2 phần trái cây vào đầu ngày.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đây là cách tự nhiên để bổ sung chất xơ, nước, vitamin và các hợp chất có lợi giúp đường ruột hoạt động hiệu quả hơn suốt cả ngày.

Chỉ với 2 phần trái cây mỗi sáng, bạn có thể đang trao cho đường ruột một khởi đầu nhẹ nhàng nhưng đầy lợi ích cho cả ngày dài. Ảnh: iStock

Vì sao nên bắt đầu ngày mới bằng trái cây?

Sau một đêm dài nghỉ ngơi, hệ tiêu hóa cũng cần được "khởi động" nhẹ nhàng. Trái cây là lựa chọn lý tưởng vì giàu nước và chất xơ, hai yếu tố giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột và giảm cảm giác đầy bụng, khó tiêu.

Chất xơ trong trái cây đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Chất xơ hòa tan giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng, trong khi chất xơ không hòa tan giúp tăng khối lượng phân và thúc đẩy quá trình đào thải diễn ra trơn tru hơn. Chỉ với 2 phần trái cây mỗi sáng, bạn đã góp phần đáng kể vào nhu cầu chất xơ hằng ngày.

Những loại trái cây tốt cho đường ruột

Một số loại trái cây đặc biệt có lợi cho hệ tiêu hóa có thể kể đến như:

Táo: chứa pectin, một loại chất xơ hòa tan hoạt động như prebiotic, nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột.

Đu đủ: giàu enzyme papain, hỗ trợ phân giải protein và giúp tiêu hóa dễ dàng hơn.

Lê: giàu chất xơ và nước, giúp cải thiện nhu động ruột.

Kiwi: được nhiều nghiên cứu ghi nhận có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng táo bón và tăng tần suất đi tiêu tự nhiên.

Chuối: dễ tiêu hóa, phù hợp với dạ dày nhạy cảm, đồng thời cung cấp chất xơ prebiotic tốt cho hệ vi sinh đường ruột.

Không chỉ tốt cho tiêu hóa

Ăn trái cây vào buổi sáng không chỉ hỗ trợ đường ruột mà còn giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn. Chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu hơn, từ đó hạn chế việc ăn vặt nhiều đường vào giữa buổi sáng. Đồng thời, đường tự nhiên trong trái cây được hấp thu chậm hơn, giúp cung cấp năng lượng ổn định thay vì tăng giảm đột ngột như thực phẩm chế biến sẵn.

Bên cạnh đó, nhiều loại trái cây giàu nước như cam, dưa hấu, dưa lưới hay dâu tây còn giúp bổ sung lượng nước mất đi sau một đêm ngủ, góp phần giữ cho hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru và hỗ trợ quá trình vận chuyển chất dinh dưỡng trong cơ thể.

Cách ăn đúng để đạt hiệu quả tốt hơn

Trái cây là nền tảng tốt cho bữa sáng, nhưng không nên là toàn bộ bữa ăn. Để cân bằng dinh dưỡng và duy trì năng lượng lâu hơn, bạn có thể kết hợp trái cây với:

Sữa chua

Các loại hạt

Trứng hoặc nguồn protein lành mạnh khác

Sự kết hợp này giúp bữa sáng đầy đủ hơn, vừa tốt cho tiêu hóa vừa giữ cảm giác no lâu.

Thói quen nhỏ, lợi ích lâu dài

Sức khỏe đường ruột không phụ thuộc vào những thay đổi phức tạp hay các thực phẩm đắt tiền. Đôi khi, chỉ cần duy trì thói quen đơn giản như ăn 2 phần trái cây mỗi sáng cũng đủ tạo ra khác biệt rõ rệt.

Giữa vô số xu hướng dinh dưỡng cầu kỳ, đây là một thói quen dễ thực hiện, tiết kiệm và bền vững, điều mà hệ tiêu hóa của bạn có thể "đáp lại" bằng sự khỏe mạnh mỗi ngày.