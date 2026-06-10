7 loại trái cây giải nhiệt mùa hè tốt cho sức khỏe 10/06/2026 14:12

(PLO)- Dưa hấu, đào, việt quất… là những loại trái cây giải nhiệt mùa hè tốt nhất cho sức khỏe tổng thể.

Mùa hè là thời điểm hoàn hảo để thưởng thức trái cây giải nhiệt chúng vừa bổ sung các chất dinh dưỡng thiết yếu như chất xơ, vitamin và khoáng chất. Việc chọn các loại trái cây chính vụ như anh đào, dưa hấu thường có giá cả phải chăng và hương vị ngon hơn.

Dưa hấu chứa khoảng 91% nước, là lựa chọn tuyệt vời để giữ nước cho cơ thể trong những ngày nắng nóng. Ảnh: AI.



Dưa hấu

Dưa hấu chứa khoảng 91% nước, là lựa chọn tuyệt vời để giữ nước cho cơ thể trong những ngày nắng nóng. Một cốc dưa hấu thái hạt lựu chứa khoảng 46 calo, 12 gram carbohydrate, giàu vitamin A, C và lycopene giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.

Cách dùng: Cắt dưa hấu thành hình khối làm món ăn nhẹ, xay sinh tố, làm salad với bạc hà và phô mai, hoặc muối chua vỏ dưa. Bạn nên bảo quản dưa đã cắt trong tủ lạnh và dùng trong vòng năm ngày.

Đào

Một quả đào cỡ trung bình chứa khoảng 58 calo, cung cấp vitamin C, kali, chất xơ hỗ trợ tim mạch và polyphenol giúp giảm viêm.

Cách dùng: Ăn tươi, trộn sữa chua, yến mạch, xay sinh tố hoặc làm salsa. Đào cũng có thể nướng, áp chảo, xào hoặc luộc cho các món ngọt và mặn.

Quả anh đào

Anh đào ngon nhất vào đúng mùa hè. Trên thế giới có hơn 1.000 giống anh đào với màu sắc, hình dạng và độ ngọt khác nhau. Một cốc anh đào chứa khoảng 97 calo, giàu melatonin tự nhiên hỗ trợ giấc ngủ. Anthocyanin trong anh đào giúp tạo màu đỏ đậm và giảm các gốc tự do gây hại tế bào.

Cách dùng: Ăn tươi, trộn vào yến mạch, sữa chua hoặc làm bánh muffin.

Quả việt quất

Nửa cốc việt quất chứa 84 calo, 4 gram chất xơ và khoảng 16 miligam vitamin C. Việt quất giàu anthocyanin giúp giảm viêm, trung hòa gốc tự do, hỗ trợ sức khỏe não bộ và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Cách dùng: Ăn tươi, kèm yến mạch, bánh kếp, sinh tố hoặc salad. Việt quất có thể giữ tươi đến hai tuần trong tủ lạnh.

Dâu tây

Dâu tây ngọt và ngon nhất từ cuối mùa xuân đến hết mùa hè khi vào chính vụ. Một cốc dâu tây chứa 46 calo, cung cấp 94% lượng vitamin C khuyến nghị hàng ngày và chứa axit ellagic tốt cho tim mạch.

Cách dùng: Ăn tươi, làm sinh tố, sữa chua parfait, salad hoặc trộn với ngũ cốc nguyên hạt.

Xoài

Một cốc xoài thái lát chứa 99 calo, giàu vitamin C, A, cung cấp 1 gram protein và 3 gram chất xơ. Xoài chứa polyphenol giúp chống viêm, bảo vệ cơ thể và hỗ trợ vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Cách dùng: Ăn tươi, làm sinh tố, salad, salsa, món tráng miệng đông lạnh hoặc sữa chua.

Dưa lưới

Dưa lưới (dưa vàng) chứa khoảng 90% nước, là lựa chọn giải khát tốt trong ngày hè. Loại quả này giàu vitamin C, beta-carotene giúp tăng miễn dịch, cùng các khoáng chất như kali, magiê.

Cách dùng: Ăn trực tiếp, làm salad trái cây, sinh tố, kem sorbet hoặc kết hợp với món mặn như thịt hun khói. Dưa đã cắt cần bảo quản lạnh.

Vì sao nên mua trái cây theo mùa?

Việc chọn trái cây theo mùa mang lại nhiều lợi ích rõ rệt cho người tiêu dùng.

Hương vị và kết cấu: Trái cây trái mùa thường được hái sớm để vận chuyển xa nên không ngọt, mọng nước bằng trái cây chính vụ.

Giá trị dinh dưỡng: Trái cây chính vụ có thời gian từ lúc thu hoạch đến khi tiêu thụ ngắn hơn, giúp bảo toàn các dưỡng chất dễ hao hụt như vitamin C.

Chi phí: Vào chính vụ, nguồn cung dồi dào giúp giá thành rẻ hơn, đồng thời hỗ trợ được người nông dân địa phương.