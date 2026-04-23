Xoài, dưa hấu và các loại trái cây mùa hè khác có làm tăng đột biến lượng đường trong máu không? 23/04/2026 16:21

(PLO)- Ngọt mát, hấp dẫn nhưng tiềm ẩn rủi ro, trái cây mùa hè có thể khiến đường huyết "tăng vọt" nếu bạn không biết cách ăn đúng.

Theo TheHealthsite, mùa hè là thời điểm lên ngôi của những loại trái cây ngọt mát như xoài, vải hay các món tráng miệng từ trái cây. Tuy nhiên, đằng sau hương vị hấp dẫn ấy là một câu hỏi quan trọng: liệu chúng có làm tăng đột biến đường huyết, đặc biệt ở người mắc tiểu đường?

Trái cây vốn giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ, những yếu tố thiết yếu cho sức khỏe. Nhưng không phải loại nào cũng "vô hại" với đường huyết. Một số trái cây có hàm lượng đường tự nhiên cao hoặc chỉ số đường huyết lớn, có thể khiến glucose trong máu tăng nhanh nếu tiêu thụ quá mức.

Theo Mayo Clinic, việc tăng cường trái cây và rau củ trong chế độ ăn mang lại nhiều lợi ích, song với những người chưa quen bổ sung chất xơ, cơ thể có thể xuất hiện các phản ứng tạm thời như đầy hơi. Đồng thời, lượng đường tự nhiên trong trái cây cũng góp phần vào tổng lượng carbohydrate hấp thụ, yếu tố có thể làm tăng đường huyết nếu không kiểm soát hợp lý.

Những loại trái cây mùa hè dễ làm tăng đường huyết

Dưới đây là một số loại trái cây phổ biến cần lưu ý về khẩu phần:

Vải thiều: Ngọt đậm và có chỉ số đường huyết cao, có thể gây tăng đường huyết đột ngột nếu ăn nhiều.

Dưa hấu: Dù giàu nước và giải nhiệt tốt, nhưng lại có thể làm tăng đường huyết nhanh khi tiêu thụ quá mức.

Dứa: Chứa đường tự nhiên; nếu ăn riêng lẻ dễ làm biến động đường huyết.

Sapoche (hồng xiêm): Giàu carbohydrate và đường, cần đặc biệt tiết chế ở người có vấn đề về đường huyết.

Ăn trái cây mùa hè thế nào để an toàn?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng, bạn không cần loại bỏ hoàn toàn trái cây khỏi chế độ ăn. Điều quan trọng là cách lựa chọn và kiểm soát:

Kết hợp thông minh: Dùng trái cây cùng sữa chua, hạt hoặc nguồn protein để làm chậm hấp thu đường.

Ưu tiên chỉ số đường huyết thấp: Chọn táo, lê, quả mọng thay vì các loại quá ngọt.

Hạn chế nước ép: Nước ép thường ít chất xơ và làm đường huyết tăng nhanh hơn so với ăn nguyên quả.

Theo dõi đường huyết: Kiểm tra thường xuyên để hiểu rõ phản ứng của cơ thể với từng loại trái cây.

Trái cây mùa hè không phải “kẻ thù” của sức khỏe, kể cả với người mắc tiểu đường. Vấn đề nằm ở cách bạn tiêu thụ, chọn đúng loại, ăn đúng lượng và kết hợp hợp lý. Khi đó, bạn hoàn toàn có thể tận hưởng hương vị tươi ngon của mùa hè mà vẫn kiểm soát tốt đường huyết và bảo vệ sức khỏe lâu dài.