Nên ăn, uống gì và kiêng gì khi trời nắng nóng mùa hè 22/04/2026 16:04

(PLO)- Giữa cái nóng oi bức, lựa chọn đúng thực phẩm và đồ uống không chỉ giúp giải nhiệt tức thì mà còn là "chìa khóa" bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ mất nước và sốc nhiệt.

Theo Times Now, chủ động điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt trong mùa hè không chỉ giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn mà còn là "lá chắn" quan trọng bảo vệ sức khỏe. Trong bối cảnh nhiệt độ ngày càng gia tăng, những lựa chọn nhỏ mỗi ngày, từ việc ăn gì, uống gì có thể tạo nên khác biệt lớn cho cơ thể.

Theo các chuyên gia y tế, việc chủ động điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và thói quen sinh hoạt hằng ngày đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cơ thể thích nghi với nhiệt độ cao.

Vì sao nắng nóng nguy hiểm?

Sóng nhiệt xảy ra khi nhiệt độ môi trường tăng cao bất thường, gây quá tải cho cơ chế điều hòa thân nhiệt của cơ thể. Khi không thể tự làm mát hiệu quả, cơ thể dễ rơi vào tình trạng mất cân bằng, dẫn đến các triệu chứng như chóng mặt, mệt mỏi, buồn nôn, đau đầu, đổ mồ hôi nhiều, thậm chí tiến triển thành say nắng, một tình trạng cấp cứu cần can thiệp kịp thời.

Nên ăn gì để "giải nhiệt" cơ thể?

Chế độ ăn trong mùa hè nên ưu tiên các thực phẩm giàu nước, dễ tiêu hóa và giúp bổ sung năng lượng một cách nhẹ nhàng:

Trái cây mọng nước: Dưa hấu, dưa lưới, cam, đu đủ… không chỉ giúp giải khát mà còn bổ sung vitamin và khoáng chất cần thiết.

Dưa hấu, dưa lưới, cam, đu đủ… không chỉ giúp giải khát mà còn bổ sung vitamin và khoáng chất cần thiết. Rau xanh tươi mát: Dưa chuột, rau diếp, cà chua, bí ngòi… hỗ trợ làm mát cơ thể và tăng cường chất xơ.

Dưa chuột, rau diếp, cà chua, bí ngòi… hỗ trợ làm mát cơ thể và tăng cường chất xơ. Sữa chua, sữa lên men: Giúp làm dịu cơ thể, đồng thời hỗ trợ hệ tiêu hóa nhờ lợi khuẩn.

Giúp làm dịu cơ thể, đồng thời hỗ trợ hệ tiêu hóa nhờ lợi khuẩn. Bữa ăn thanh đạm: Các món luộc, hấp, canh nhẹ giúp cơ thể dễ hấp thu và giảm áp lực tiêu hóa.

Các món luộc, hấp, canh nhẹ giúp cơ thể dễ hấp thu và giảm áp lực tiêu hóa. Thực phẩm giàu điện giải: Chuối, nước dừa giúp bù khoáng, duy trì cân bằng điện giải trong cơ thể.

Hãy lắng nghe cơ thể mình, bổ sung đủ nước và lựa chọn thực phẩm thông minh. Ảnh: Westend61

Nên uống gì để tránh mất nước?

Duy trì đủ nước là yếu tố then chốt trong những ngày nắng nóng. Hãy lưu ý:

Uống nước đều đặn, không chờ đến khi khát.

Ưu tiên nước dừa, nguồn điện giải tự nhiên giúp bù khoáng hiệu quả.

Nước chanh bổ sung vitamin C, hỗ trợ giải nhiệt.

Sữa bơ hoặc các thức uống lên men giúp làm mát và tốt cho đường ruột.

Dung dịch bù nước (ORS) đặc biệt hữu ích khi cơ thể mất nước nhiều.

Cần tránh gì trong thời tiết nắng nóng?

Một số loại thực phẩm và đồ uống có thể khiến cơ thể mất nước nhanh hơn hoặc gia tăng cảm giác nóng bức:

Đồ uống chứa caffeine (cà phê, nước tăng lực)

Rượu bia, làm trầm trọng tình trạng mất nước

Thực phẩm chiên rán, nhiều dầu mỡ

Món ăn cay nóng

Nước ngọt, đồ uống nhiều đường

Hạn chế những yếu tố này sẽ giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với môi trường nhiệt độ cao.