Ăn cam mỗi ngày có thực sự có lợi cho bệnh gan nhiễm mỡ? 21/04/2026 19:04

(PLO)- Không chỉ giải khát, ăn cam đúng cách còn có thể hỗ trợ cải thiện gan nhiễm mỡ từ bên trong.

Theo NDTV, gan nhiễm mỡ là bệnh lý tiến triển âm thầm, thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi khám sức khỏe định kỳ hoặc khi đã xuất hiện các rối loạn liên quan như tiểu đường, béo phì. Dù gan nhiễm mỡ độ 1 có thể cải thiện, nhưng nếu không kiểm soát tốt, bệnh vẫn có thể ảnh hưởng đến chất lượng sống và chức năng chuyển hóa của cơ thể.

Trong bối cảnh đó, chế độ ăn uống, đặc biệt là việc bổ sung trái cây giàu dinh dưỡng được xem là một trong những yếu tố hỗ trợ quan trọng. Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng cam Navelina, khi được sử dụng đúng cách, có thể mang lại lợi ích nhất định cho người mắc gan nhiễm mỡ.

Nghiên cứu mới nói gì?

Nghiên cứu thực hiện trên 60 người trưởng thành (30-65 tuổi) mắc gan nhiễm mỡ không do rượu, chia thành hai nhóm: một nhóm ăn 400g cam Navelina mỗi ngày trong 4 tuần, nhóm còn lại không sử dụng. Đáng chú ý, người tham gia ăn cam nguyên quả thay vì uống nước ép nhằm giữ lại tối đa chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa.

Kết quả cho thấy, nhóm ăn cam có những cải thiện đáng kể về các chỉ số chuyển hóa liên quan đến gan.

Cam, đặc biệt là cam Navelina, rất giàu flavonoid và polyphenol, những hợp chất có khả năng chống oxy hóa mạnh. Ảnh: Pexels

Ăn cam tác động thế nào đến cơ thể?

Việc bổ sung cam Navelina mỗi ngày được ghi nhận có thể:

Giảm các dấu hiệu viêm liên quan đến tích tụ mỡ trong gan

Cải thiện mối liên hệ giữa mỡ và cholesterol "xấu"

Hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo trong cơ thể

Những thay đổi này không chỉ mang ý nghĩa về mặt chỉ số sinh học, mà còn góp phần cải thiện chức năng gan, một cơ quan đóng vai trò trung tâm trong quá trình chuyển hóa.

Vì sao cam có lợi cho gan?

Cam, đặc biệt là giống Navelina, giàu flavonoid và polyphenol, các hợp chất có khả năng:

Hạn chế tích tụ mỡ tại gan

Giảm stress oxy hóa, yếu tố thúc đẩy tổn thương gan

Hỗ trợ quá trình chuyển hóa lipid hiệu quả hơn

Một số nghiên cứu trước đây cũng cho thấy các hợp chất sinh học trong cam có thể góp phần làm giảm tích tụ mỡ không lành mạnh trong cơ thể.

Ăn cam thế nào cho đúng?

Để phát huy lợi ích, nên:

Ăn nguyên quả thay vì uống nước ép

Sử dụng giữa các bữa ăn như một bữa phụ lành mạnh

Ưu tiên cam tươi, theo mùa

Người bị tiểu đường có nên ăn cam?

Người mắc tiểu đường vẫn có thể ăn cam, nhưng cần kiểm soát khẩu phần. Do mỗi người có phản ứng đường huyết khác nhau với trái cây, việc tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng là cần thiết để xác định lượng phù hợp.

Dù mang lại lợi ích, cam không phải "giải pháp thần kỳ":

Không thể thay thế điều trị y tế

Không đủ để đảo ngược bệnh nếu thiếu vận động và kiểm soát cân nặng

Ăn quá nhiều có thể ảnh hưởng đến đường huyết

Cam Navelina có thể là một lựa chọn dinh dưỡng hỗ trợ tốt cho người bị gan nhiễm mỡ, nhờ khả năng cải thiện chuyển hóa và giảm tích tụ mỡ trong gan. Tuy nhiên, hiệu quả chỉ thực sự rõ rệt khi kết hợp với lối sống lành mạnh, bao gồm chế độ ăn cân bằng, tập luyện đều đặn và theo dõi sức khỏe định kỳ.