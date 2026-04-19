10 loại thực phẩm hỗ trợ sức khỏe tuyến giáp 19/04/2026 09:30

(PLO)- Không cần ăn kiêng khắt khe, chỉ với vài lựa chọn thực phẩm thông minh mỗi ngày, bạn đã có thể nuôi dưỡng tuyến giáp khỏe mạnh và duy trì năng lượng bền bỉ cho cơ thể.

Theo Times Now, tuyến giáp tuy nhỏ nhưng đóng vai trò "đầu não" trong việc điều phối trao đổi chất, sản xuất năng lượng và duy trì cân bằng nội tiết của cơ thể. Khi hoạt động ổn định, bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng, tinh thần tích cực. Ngược lại, rối loạn tuyến giáp có thể dẫn đến mệt mỏi kéo dài, biến động cân nặng và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất để bảo vệ tuyến giáp chính là xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý. Các vi chất như i-ốt, selen, kẽm và sắt đóng vai trò thiết yếu trong quá trình sản xuất và chuyển hóa hormone. Dưới đây là 10 nhóm thực phẩm nên bổ sung thường xuyên để hỗ trợ tuyến giáp hoạt động tối ưu:

1. Hạt Brazil

Hạt Brazil là "kho dự trữ" selen tự nhiên dồi dào. Khoáng chất này giúp kích hoạt hormone tuyến giáp và bảo vệ tuyến giáp khỏi tổn thương do oxy hóa. Chỉ cần 1-2 hạt mỗi ngày đã đủ đáp ứng nhu cầu cơ thể.

2. Cá béo (cá hồi, cá thu, cá mòi)

Giàu omega-3 và i-ốt, các loại cá béo giúp giảm viêm và hỗ trợ cân bằng nội tiết. Bổ sung 2-3 bữa cá mỗi tuần không chỉ tốt cho tuyến giáp mà còn bảo vệ tim mạch.

Không cần thay đổi cực đoan, chỉ cần chọn đúng thực phẩm mỗi ngày, bạn đã có thể âm thầm nuôi dưỡng tuyến giáp khỏe mạnh và giữ cơ thể luôn tràn đầy năng lượng.

3. Trứng

Trứng cung cấp bộ ba dưỡng chất quan trọng gồm i-ốt, selen và protein. Đặc biệt, lòng đỏ là nơi tập trung nhiều vi chất giúp hỗ trợ quá trình tổng hợp hormone tuyến giáp.

4. Sữa chua và các sản phẩm từ sữa

Nguồn i-ốt dồi dào cùng lợi khuẩn trong sữa chua giúp cải thiện hệ tiêu hóa, yếu tố có liên quan mật thiết đến cân bằng nội tiết. Đây là lựa chọn tiện lợi cho chế độ ăn hằng ngày.

5. Rong biển (nori, tảo bẹ)

Rong biển là một trong những nguồn i-ốt tự nhiên tốt nhất. Tuy nhiên, nên sử dụng ở mức vừa phải để tránh dư thừa i-ốt gây tác dụng ngược.

6. Quả mọng (dâu tây, việt quất)

Chứa nhiều chất chống oxy hóa, quả mọng giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào tuyến giáp khỏi tác động của gốc tự do. Đồng thời, đây cũng là món ăn nhẹ ít calo, giàu chất xơ.

7. Rau họ cải (bông cải xanh, súp lơ trắng)

Khi được nấu chín, nhóm rau này cung cấp vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa có lợi cho chuyển hóa và tiêu hóa. Đây là yếu tố gián tiếp giúp tuyến giáp hoạt động hiệu quả hơn.

8. Các loại hạt (hướng dương, bí ngô)

Giàu kẽm và magie, hai khoáng chất cần thiết cho quá trình sản xuất và điều hòa hormone. Dễ dàng thêm vào khẩu phần ăn như salad hoặc snack lành mạnh.

9. Các loại đậu (đậu lăng, đậu hạt)

Nguồn sắt và kẽm thực vật dồi dào giúp hỗ trợ sản xuất hormone tuyến giáp và duy trì năng lượng. Đồng thời, lượng chất xơ cao còn tốt cho hệ tiêu hóa.

10. Ngũ cốc nguyên cám

Các loại như yến mạch, gạo lứt chứa nhiều vitamin nhóm B và khoáng chất hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng, giúp tuyến giáp hoạt động ổn định hơn.