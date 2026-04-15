Giảm lượng muối ăn có thể cải thiện sức khỏe tim mạch, thận và xương 15/04/2026 06:57

(PLO)- Ăn nhạt hơn mỗi ngày không chỉ giúp ổn định huyết áp mà còn là "chìa khóa" bảo vệ tim, thận, xương và giảm nguy cơ nhiều bệnh mạn tính về lâu dài.

Podcast:

Theo NDTV, muối (natri clorua) là thành phần thiết yếu trong chế độ ăn uống hằng ngày, đóng vai trò duy trì cân bằng dịch, dẫn truyền xung thần kinh, hỗ trợ co cơ và ổn định thể tích huyết tương. Tuy nhiên, lợi ích này chỉ phát huy khi cơ thể được cung cấp ở mức hợp lý.

Theo khuyến nghị của NHS, người từ 11 tuổi trở lên không nên tiêu thụ quá 6g muối mỗi ngày, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo mức lý tưởng là dưới 5g/ngày. Dù vậy, thực tế cho thấy nhiều người đang ăn vượt xa ngưỡng này, chủ yếu đến từ thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh, nước chấm và thói quen nêm nếm đậm vị.

Việc cắt giảm lượng muối trong khẩu phần không chỉ giúp kiểm soát huyết áp mà còn mang lại hàng loạt lợi ích cho tim mạch, thận, xương và sức khỏe toàn thân.

1. Ổn định huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ

Khi ăn quá mặn, cơ thể giữ nước nhiều hơn, làm tăng thể tích máu và tạo áp lực lớn lên thành mạch. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tăng huyết áp.

Giảm muối giúp mạch máu thư giãn, máu lưu thông thuận lợi hơn và huyết áp được kiểm soát ổn định. Chỉ cần giảm một lượng nhỏ mỗi ngày cũng có thể mang lại thay đổi tích cực, từ việc giảm đau đầu, chóng mặt đến cải thiện chất lượng giấc ngủ. Về lâu dài, điều này góp phần hạ nguy cơ đột quỵ và tổn thương mạch máu.

Giảm muối không phải là ăn nhạt cực đoan, mà là điều chỉnh hợp lý để cơ thể khỏe mạnh lâu dài.

2. Bảo vệ trái tim khỏe mạnh hơn

Tiêu thụ quá nhiều muối trong thời gian dài có thể làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu, thúc đẩy hình thành mảng xơ vữa và làm tăng nguy cơ tắc nghẽn động mạch.

Một chế độ ăn giảm muối giúp tim giảm tải áp lực bơm máu, cải thiện tuần hoàn và hỗ trợ duy trì nhịp tim ổn định. Nhờ đó, nguy cơ nhồi máu cơ tim, suy tim và các biến cố tim mạch cũng giảm đáng kể.

3. Giảm gánh nặng cho thận

Thận là cơ quan chịu trách nhiệm lọc natri dư thừa ra khỏi cơ thể. Khi lượng muối nạp vào quá cao, thận phải hoạt động liên tục để duy trì cân bằng, lâu dần dễ dẫn đến giữ nước, phù nề và suy giảm chức năng lọc.

Giảm muối giúp giảm áp lực lên các nephron – đơn vị lọc quan trọng của thận, từ đó hạn chế nguy cơ tổn thương thận mạn tính, đồng thời cải thiện tình trạng sưng phù ở chân, mắt cá hoặc mặt.

4. Hỗ trợ hệ xương chắc khỏe

Ít người biết rằng ăn mặn có thể khiến cơ thể thải canxi qua nước tiểu nhiều hơn, từ đó âm thầm làm giảm mật độ xương.

Việc cắt giảm muối giúp giữ lại canxi tốt hơn, hỗ trợ xương chắc khỏe, đặc biệt quan trọng với phụ nữ sau mãn kinh và người lớn tuổi, nhóm có nguy cơ loãng xương cao. Khi kết hợp với vận động thường xuyên như đi bộ, yoga hoặc tập sức bền nhẹ, hiệu quả bảo vệ xương càng rõ rệt.

5. Cân bằng dịch cơ thể, giảm phù nề

Ăn quá nhiều muối khiến cơ thể dễ giữ nước, gây sưng mặt, nặng chân tay, cảm giác khát liên tục và mệt mỏi.

Khi giảm muối, tình trạng tích nước được cải thiện rõ rệt: cơ thể nhẹ nhõm hơn, quần áo vừa vặn hơn và cảm giác đầy hơi cũng giảm bớt. Đây cũng là lý do nhiều người thấy cân nặng giảm nhẹ sau khi điều chỉnh chế độ ăn ít muối.

6. Nâng cao sức khỏe tổng thể

Không chỉ tác động đến tim mạch hay thận, giảm muối còn giúp cải thiện sức khỏe toàn diện bằng cách hạn chế viêm mạn tính, hỗ trợ hiệu quả của thuốc huyết áp, cải thiện tiêu hóa và tăng cường tuần hoàn máu lên não.

Nhờ đó, cơ thể duy trì mức năng lượng ổn định hơn, tinh thần minh mẫn hơn và tâm trạng cũng tích cực hơn trong sinh hoạt hằng ngày.